Boney M.-Gründer und Produzent Frank Farian ist tot

Musikproduzent Frank Farian mit Bobby Farrell (Boney M.), 1994 in München (Archivbild). Imago/Michael Westermann

Medienberichten zufolge ist der deutsche Musikproduzent Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der erfolgreiche Produzent Frank Farian ist tot. Das teilte seiner Familie am Dienstag mit. Der Macher der Gruppe „Milli Vanilli“ sei demnach friedlich in seinem Apartment in Miami (Florida) eingeschlafen. Er war 82 Jahre alt. Farian galt als einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten und Sänger. Er verkaufte mehr als 800 Millionen Tonträger.

Zunächst hatte er als Koch gearbeitet, Anfang der Sechzigerjahre gründete er seine erste Rock ‘n‘ Roll Band Frankie und die Schatten. Später dann auch die Band Milli Vanilli und die Disco-Formation Boney M., mit der er in der Folgezeit weltweit über 150 Millionen Tonträger verkaufen sollte. Zu den bekanntesten Numern gehört „Rasputin“, „Rivers of Babylon“, „Daddy Cool“ und „Ma Baker“. „Mary‘s Boychild“ erhielt als meistverkaufte Single aller Zeiten gar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. (red.)