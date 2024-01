In Schladming entschied sich Benjamin Raich zum ersten Weltcup-Sieg

„Wie ich alleine mit der Gondel raufgefahren bin nach dem ersten Durchgang, habe ich mir gedacht: Das Rennen kannst Du gewinnen! Dann habe ich mir die Frage gestellt: Willst Du das überhaupt?“

Etwas mehr als 25 Jahre ist es her, dass Benjamin Raich seinen ersten Sieg beim Nightrace in Schladming bejubeln durfte. Am 7. Jänner 1999 stürmte der 20-jährige Tiroler mit Laufbestzeit im Finale vom 23. Platz noch auf Rang eins und zu seinem ersten Weltcup-Sieg. „Wie ich alleine mit der Gondel raufgefahren bin nach dem ersten Durchgang, habe ich mir gedacht: Das Rennen kannst Du gewinnen! Dann habe ich mir die Frage gestellt: Willst Du das überhaupt?“, erinnerte er sich.

„Ein Haufen Leute, ein Haufen Fragen, die Presse... das war ja nicht so geläufig für mich. Ich habe mir Gott sei Dank die richtige Antwort gegeben aus heutiger Sicht. Ja, ich möchte das gewinnen“, rekapitulierte Raich. Mit diesem Mindset habe er den zweiten Lauf in Angriff genommen, es sei glücklicherweise alles aufgegangen. „Diese Entscheidung so zu treffen, war cool. Natürlich war mir in dem Moment nicht so ganz bewusst, dass sich vieles ändern wird. Aber ich bin sehr zufrieden, so wie es ist.“

Im Rückblick war Schladming der Kickstart zu einer außergewöhnlichen Karriere. Raich gewann unter anderem zweimal Olympia-Gold, drei WM-Titel, einmal die große Kristallkugel und insgesamt 36 Weltcup-Rennen, darunter vier Nightrace-Ausgaben. Damit ist der Pitztaler bis heute mit dem Norweger Henrik Kristoffersen Rekordsieger in Schladming. „Die Siege sind zum Teil sehr im Detail präsent. Interessant, dass das überhaupt möglich ist. Wahrscheinlich, weil die Sinne so geschärft sind, weil man auch so unter Adrenalin steht“, erklärte der heute 45-Jährige.

Die Massen an Fans neben der Strecke und im Ziel hätten ihn immer besonders angespornt. „Es ist tatsächlich so, dass eigentlich sehr viel Energie in der Luft liegt, habe ich das Gefühl“, sagte der „Blitz aus Pitz“ nach der Enthüllung der neuen, aus Holz gefertigten Nightrace-Trophäen. Er habe „diesen Applaus, dieses Tosen, wenn du am Start oben stehst“, immer geliebt.