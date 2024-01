Seit Ende Oktober herrscht auf der Elbtower-Baustelle in Hamburg Stillstand. Der Autovermieter Sixt nutzt die Gunst der Stunde und spottet in seinem aktuellsten Werbe-Gag über die Schieflage von René Benkos Signa-Gruppe.

Wie heißt es so schön? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das bekommt derzeit auch Immobilieninvestor René Benko zu spüren. Seit dem raschen Fall seines Immobilien-Imperiums Signa ist Benkos Name auch in Deutschland in aller Munde. Auch dort hat der Tiroler sein Geld in zahlreiche Großprojekte gesteckt. Neben der Kaufhauskette Galeria, die unlängst zum dritten Mal einen Insolvenzantrag stellte, sorgt vor allem ein Projekt für Aufsehen: der Bau des Elbtowers in der Hamburger Hafencity. Seit Ende Oktober herrscht auf der Baustelle Stillstand. Eine Folge der Kapriolen innerhalb Benkos komplex verzweigten Firmennetzwerks, die in zahlreichen Insolvenzen endeten. Davon war auch jene Signa-Tochter betroffen, die das Grundstück des Elbtowers besitzt.

Der Autovermieter Sixt, für seine kurzfristigen und spektakulären Werbe-Stunts bekannt, nutzt nun die Gunst der Stunde und spottet in seinem aktuellsten Werbe-Gag über die Schieflage der Signa-Gruppe. In einem auf Instagram veröffentlichten Videoschnipsel ziert vermeintlich ein gigantischer oranger Werbebanner die Fassade des Elbtowers. „Damit Ihnen nicht das Geld ausgeht: Der BMW i5 für 59€/Tag bei SIXT“ ist darauf zu lesen. Unter dem Video heißt es weiter: „Der Elbtower in Hamburg - mit dem Potenzial zum Wahrzeichen gestartet, als Bauruine vorerst gestrandet. Um dem Rohbau zumindest optisch die Tristesse zu nehmen, lassen wir das Gebäude mit einem überdimensionalen Banner kurzfristig in Orange erstrahlen.“

Banner hing nicht wirklich auf Elbtower

Rasch wurde in den Kommentaren unter dem Beitrag diskutiert, ob es sich um eine (gut gelungene) Fälschung oder einen realen Marketing-Stunt handelt. Gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigt der Autovermieter die Vermutung vieler: Das Banner hängt nicht wirklich auf dem Elbtower.

Wann wieder Bewegung in die stillstehende Baustelle kommt, ist derzeit übrigens noch ungewiss. Die Stadt Hamburg machte in Folge des Insolvenzantrags jedenfalls ihr Wiederkaufsrecht geltend und will sich für die zeitnahe Wiederaufnahme der seit Oktober ruhenden Bautätigkeit einsetzen. (ham)