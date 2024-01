Französische Bauerndemos geraten außer Kontrolle

Seit Tagen protestieren Landwirte gegen hohe Energie- und Dieselkosten sowie niedrige Einkommen. Im südlichen Pamiers kam eine Landwirtin dabei ums Leben.

Die seit Tagen andauernden Proteste der französischen Bauern eskalieren: Bei einer der zahlreichen Straßensperren von Landwirten ist es früh am Dienstagvormittag in Pamiers im zentralfranzösischen Departement Ariège zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Ein Fahrzeug mit drei Personen ist anscheinend mutwillig in eine Gruppe von Menschen gerast, die dort mit Strohballen eine Barrikade errichtet hatten.