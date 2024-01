Birkenstock fasst endlich Tritt am Aktienmarkt

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Im Vorjahr ging das Unternehmen an die Börse. • Reuters / Toby Melville

Die Aktie des deutschen Sandalenherstellers kommt nach dem verpatzten Börsengang langsam in Schwung.

Wien. Es sei „das erfolgreichste Jahr in unserer 250-jährigen Firmengeschichte“ gewesen, sagte Oliver Reichert vorige Woche bei der Bilanzpräsentation des deutschen Sandalenherstellers Birkenstock. Das kann man von der Aktie, die Ende Oktober in New York einen der schlechtesten IPOs der US-Börsengeschichte hingelegt hat, noch nicht sagen. Sieben Wochen brauchte das mit einem Abschlag von 13 Prozent in den Handel gestartete Papier, um erstmals über den Ausgabepreis von 46 Dollar zu kommen. Danach ging es langsam aufwärts.

Im Geschäftsjahr 2022/23, das Ende September knapp vor dem Börsengang endete, wuchs der Umsatz um 20 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 175 auf 207 Mio. Euro. Birkenstock profitiert vom Trend zu legeren Outfits, auch das Weihnachtsgeschäft lief gut. Das Öko-Schlapfen-Image streiften die Sandalen, die in vielen Materialien und Farben erhältlich sind, durch Kooperationen mit Dior und der Kult-Schuhmarke Manolo Blahnik ab. Einen Hype löste der Film „Barbie“ aus, in dem die Titelfigur Birkenstocks trug.