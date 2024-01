Antirassisten unter Antisemitismusverdacht

„McCarthyismus“ wirft eine gewichtige Stimme aus den USA Deutschland vor. Pauschale Vorwürfe treffen jetzt viele aus der woken Linken – die selbst die maßlose Ausweitung des Rassismusbegriffs betrieben hat.

Nun ist sie also am Montag doch noch gekippt, die im Dezember eingeführte Berliner Antidiskriminierungsklausel. Kulturförderungen sollten damit, so Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU), an ein Bekenntnis gegen Antisemitismus geknüpft werden. Und zwar Antisemitismus im Sinne der 2016 vorgelegten Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA); diese ist von Dutzenden Staaten wie etwa Österreich übernommen worden.

War das Zensur? McCarthy-Politik? Ein Instrument, um israelkritische, „propalästinensische“ Stimmen in der Kulturwelt zum Schweigen zu bringen? Solche Kritik kam in den vergangenen Wochen von vielen deutschen, vor allem linken Kulturverbänden. Bis hin zu den anonymen, nach eigenen Angaben in Berlin lebenden Initiatoren, die die Boykottinitiative „Strike Germany“ starteten: Kulturschaffende aus aller Welt sollten deutsche Veranstaltungen boykottieren, war das Ziel. Prominente Unterzeichnerinnen fanden sie in der US-Philosophin Judith Butler und der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux.

Missbrauch der IHRA-Definition?

Am Montag schließlich hat Chialo die Klausel wieder zurückgenommen: Er müsse „juristische und kritische Stimmen ernst nehmen, die in der eingeführten Klausel eine Beschränkung der Kunstfreiheit sahen“. Meinte er damit auch eine gewichtige amerikanische Stimme?