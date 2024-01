Depeche Mode in London: Spielt nur nicht mit ihrer Welt!

Manche träumen in Technicolor, Depeche Mode träumen strikt monochrom. Die Synthiepopkünstler der ersten Stunden triumphierten beim Heimspiel in der Londoner O2-Arena vor 20.000 Besuchern mit kafkaeskem Endzeitpop.

Die Herren Gahan und Gore waren in ihrer langen Karriere recht selten Garanten für gute Laune. Und wenn sie das versuchten, ging es garantiert in die Hose. Umso besser steht ihnen der Sound ihres jüngsten Albums „Memento Mori“. Majestätisch geht es da entlang sinistrer Keyboardmelodien und kantiger Gitarrenriffs schnurstracks ins Ungemütliche. Selten zuvor klang ein Depeche-Mode-Album so konzis in seinem Weltschmerz. Und mögen auch manche ihrer Fans in Technicolor träumen, in den neuen Liedern bleibt alles in striktem Schwarz-Weiß.