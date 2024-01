Netanjahu will mit neuem Geiseldeal aus der Defensive

Der israelische Premier gerät immer mehr unter Druck. Nun lanciert er einen Plan: Freilassung aller Geiseln bei einer gleichzeitigen zweimonatigen Feuerpause.

Gadi Eisenkot weiß, was es bedeutet, einen Sohn im Krieg zu verlieren – und einen Neffen obendrein. Der frühere israelische Generalstabschef, Mitglied im Kriegskabinett, beklagte im Vorjahr den Tod seines 25-jährigen Sohns Gal Meir und dessen Cousins im Gazakrieg. In einem TV-Interview hat der 63-Jährige neulich darüber berichtet.

Aufsehen erregte er überdies mit der Forderung, das Menschenleben der Geiseln über den militärischen Erfolg zu stellen. Im Tunnelkampf sei ihr Tod dagegen ziemlich sicher, sagte er. Eisenkot brachte eine weitverbreitete Meinung in Israel auf den Punkt.

In den vergangenen Tagen nahm die Nation Abschied von 24 Soldaten, zumeist Reservisten – der höchste Blutzoll für Israel bisher seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Auf dem Herzlberg in Jerusalem, dem Heldenfriedhof auf dem Hügel der Hauptstadt, versammelten sich Familien, Freunde und Kameraden zum letzten Salut. Nach einem Raketenbeschuss waren sie entweder bei Explosion umgekommen oder beim Einsturz zweier Gebäude begraben worden. In den 110 Kriegstagen sind bis dato mehr als 200 israelische Soldaten gefallen, rund drei Dutzend im Kugel- und Raketenhagel der eigenen Armee.

Zweifel an militärischem Erfolg