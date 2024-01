Blitzeis: Tauernautobahn im Salzburger Lungau nach Unfall gesperrt

Der Stau wuchs in den Morgenstunden auf fünf bis sechs Kilometer Länge an.

Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg hat sich am Mittwoch gegen 4.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Lkw und zwei Pkw ereignet. Wie der ÖAMTC informierte, hat sich bei Zederhaus (Lungau) nach der Ausfahrt aus dem Tauerntunnel Blitzeis auf der Fahrbahn gebildet. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Süden gesperrt, mit Zunahme des Verkehrs bildete sich ein Stau, der gegen 7.30 Uhr bereits fünf bis sechs Kilometer lang war. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

„Wir gehen davon aus, dass die Bergungsarbeiten noch eine halbe Stunde bis Stunde dauern werden“, sagte ein Sprecher des ÖAMTC gegen 7.30 Uhr zur APA. Noch stehe ein Lkw quer über die Fahrbahn. Der Unfallort dürfte nahe des höchsten Punktes der Tauernautobahn beim Südportal des Tauerntunnels auf rund 1.340 Metern Seehöhe liegen. (APA)