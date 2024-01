Moldauischer Außenminister Nicu Popescu tritt zurück

Der moldauische Außenminister Nicu Popescu beim NATO-Gipfel in Vilnius.

Der moldauische Außenminister Nicu Popescu beim NATO-Gipfel in Vilnius. INTS KALNINS

Spekulationen zufolge soll er nun das Amt des Chefunterhändlers bei den Beitrittsverhandlungen mit der EU übernehmen.

Der moldauische Außen- und amtierende Vizepremierminister Nicu Popescu hat am Mittwoch in der Früh überraschend seinen Rücktritt von beiden Ämtern bekannt gegeben. Er mache den Schritt zurück mit „äußerst gemischten Gefühlen“, sagte der dezidiert proeuropäische Spitzenpolitiker in einem äußerst knappen Statement auf einer Pressekonferenz. Die Gründe seines Rücktritts sind noch völlig unklar.

Medienspekulationen zufolge könnte der 42-jährige studierte Politologe zum Chefunterhändler seines Landes bei den Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union ernannt werden, für die die Regierung unter Premier Dorin Recean laut moldauischen Medien ein eigenes Ministerium ohne Geschäftsbereich plant. Recean selbst hatte erst unlängst eröffnet, einen seiner drei Vizepremierminister, Nicu Popescu, Oleg Serebrian und Dumitru Alaiba, als künftigen Chefunterhändler der Republik Moldau für die Beitrittsverhandlungen mit der EU ins Auge zu fassen.

Als potenzielle Amtsnachfolger Popescus werden Parlamentsvizepräsident Mihai Popsoi, der auch Mitglied im Ausschuss für außenpolitische Angelegenheiten ist, sowie Präsidialberaterin Cristina Gherasimow gehandelt. (APA)