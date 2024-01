Die Ukraine trägt den Zermürbungskrieg auf russischem Staatsgebiet mit Drohnen-Technologie tiefer ins Landesinnere. Ihr kommt zugute, dass Russlands Luftverteidigung nicht alle Fronten gut abdecken kann.

Videos zeigen ein Flugzeug, das in der Ferne in die Tiefe fällt. Kurz darauf eine Explosion. Feuer und Rauch steigen in die Luft. Am Mittwoch stürzte ein Militärtransport-Flugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 nordöstlich der Stadt Belgorod ab. An Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 seien neun russische Besatzungsmitglieder gewesen sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene, meldete die Nachrichtenagentur TASS. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden. Die Lokalbehörden sprachen von einem „Vorfall“.

Der Absturz ereignete sich, nachdem Russland und die Ukraine ihre gegenseitigen Angriffe in den vergangenen Tagen intensiviert hatten. Am Dienstag berichtete die Ukraine von 200 russischen Raketenangriffen, 18 Menschen seien getötet, 130 verletzt worden. Zuvor hatte der ukrainische Militärgeheimdienst (GUR) spektakuläre Operationen auf russischem Gebiet durchgeführt.

GUR organisierte zahlreiche Drohnenangriffe auf russische Ziele