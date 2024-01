Lokführer stirbt bei Zugunfall in Tschechien

In Tschechien ist ein Intercity-Zug an einem Bahnübergang mit einem Lkw zusammengestoßen. Dabei wurden mehr als ein Dutzend Personen verletzt, der Zugführer verstarb am Unfallort.

Etwa 35 Fahrgäste mussten am Mittwoch Stunden der Angst ausharren. Ein Intercity-Zug ist an einem Bahnübergang mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Lokführer kam bei dem Unfall im Osten des Landes ums Leben, wie die staatliche Eisenbahngesellschaft Ceske drahy mitteilte. Mehr als ein Dutzend der Fahrgäste in dem Zug seien verletzt worden. Die Lokomotive und ein Wagen entgleisten demnach, die Oberleitung wurde beschädigt. Der Zug war auf dem Weg aus dem tschechischen Grenzgebiet zu Polen nach Prag.

Die Eisenbahninspektion nahm Ermittlungen auf. Warum sich die Kollision an dem beschrankten Bahnübergang ereignete, war zunächst unklar. Die Räumung der Strecke sollte den ganzen Tag andauern. (APA)