„Designing Coffee“: Kaffeegenuss in der Erdgeschoßzone

Die Bloggerin und Autorin Lani Kingston widmet sich in dem 256-seitigen Bildband dem Interiordesign von Cafés und Röstereien.

In den letzten Jahren ist rund um das Thema Kaffee ein kleiner Design-Kosmos entstanden. Cafés, Kaffeebars und Röstereien sind Anziehungspunkte in jeder Stadt und locken mit origineller Innenarchitektur ihre Gäste in die Erdgeschoßzonen von Häusern, Hotels und Museen. Die Bloggerin und Kaffeeexpertin Lani Kingston zeigt im 2023 bei Gestalten Verlag erschienenen Bildband „Designing Coffee“, welche Ansprüche Gäste an ein Café haben und was künftige Besitzer wissen sollten, wenn sie eine eigene Kaffeebar einrichten möchten.

„Melrose Coffee“ in Soho (South of Hollywood Road), Hongkong. Photo Courtesy of House of Forme, Designing Coffee, gestalten 2023 „Julius“ in Almaty, Kasachstan, Interiordesign von New Alamaty Architects Workshop (NAAW). Photo Damir Otegen, Designing Coffee, gestalten 2023 „Fifteen Steps Workshop“, a. k. a. FSW Coffee in Taipei (Taiwan). Photo Hey!Cheese, heybigcheese.com, Designing Coffee, gestalten 2023 „Anh Coffee Roastery“ Flagshipstore in Ho Chi Minh City, Vietnam. Designed von Red5Studio. Das „Café Rong Bom“ befindet sich zwischen zwei Museen in Chiang Mai, Thailand. Designed von Kaomai Estate 1955‘s Architects. Photo Panoramic Studio, Designing Coffee, gestalten 2023 „Broadway Bakery“ in Odessa (Ukraine) von den beiden Designern Artem Trigubchak und Lera Brumina. Photo Mikhail Loskutov, Designing Coffee, gestalten 2023 „Koffee Mameya Kakeru“ in Tokio (Japan), das Design stammt von Fourteen Stones (14SD). Photo Ooki Jingu, Designing Coffee, gestalten 2023 „Designed Coffee - New Coffee Places and Brandings“ von Lani Kingsten, englische Originalausgabe erschienen im Verlag Gestalten (2023), 256 Seiten, ab 47 Euro im gut sortierten Buchhandel erhältlich. gestalten.com

Eröffnet wird die Design-Reise in Buchform durch die Cafés mit zwei Lokalen in Hongkong: Das „Today is long Café“ befindet sich im Erdgeschoß eines grauen Wohnblocks und liefert mit den warmen Rottönen und den vielen Pflanzen einen Kontrast zum Grau-in-Grau der Großstadt. Das „Melrose Café“ soll kalifornischen Lifestyle nach Soho bringen und punktet mit seinen kreisrunden Fenster, den Holzoberflächen, gelben Fliesen und cremefarbene Sitzpolster. Auf der Speisekarte geben dem schlauchförmigen Raum eine Atmosphäre, als wäre man in einer Wolke.

Auf 256 Seiten kommen die verschiedensten Interiortrends vor: Vintagemöbel und nackte Wände, wie im Kiewer Café „Dubler“, zuckerl-rosafarbene die Einrichtung in der „Broadway Bakery“ in Odessa, knallbunte Möbel und 80er-Jahre-Flair im Mailänder „Cafezal“. „Designing Coffee“ zeigt diese Vielfalt – von minimalistischen japanischen Kaffeebars, die an Teehäuser erinnern, über Spielarten des kalifornischen Diners bis zu schicken Cafés in Paris oder Mailand. (red.)