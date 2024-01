„We are many“: Termin für Diversity Ball 2024 steht fest

Der 16. Diversity Ball findet am Samstag, 7. September, im Wiener Rathaus statt. Karten sind ab 25. Jänner erhältlich.

Auch in diesem Jahr rückt der Diversity Ball Vielfalt in den Mittelpunkt und findet zum 16. Mal am Samstag, 7. September, im Wiener Rathaus statt. Nach dem großen Erfolg vom vergangenen Jahr (ausverkauft, Motto: „In Love we trust“) wird der kommende Ball unter dem Motto „We are many“ ausgetragen.

Der Ticket-Vorverkauf startet am 25. Jänner. Als Hauptsponsor konnten die Wiener Stadtwerke gewonnen werden. „Es ist uns eine riesige Freude, dass wir heuer den Diversity Ball als Hauptsponsor begleiten dürfen. Der Ball steht für ein Miteinander, für Vielfalt und für Respekt. Wir als Wiener Stadtwerke arbeiten daran, Barrieren zu beseitigen und Möglichkeiten zu schaffen. Wir arbeiten an der lebenswertesten Stadt für alle – und gemeinsam schaffen wir das“, sagt der Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt. „Als Wiener Stadtregierung arbeiten wir tagtäglich daran, Wien zur lebenswertesten Stadt für alle Menschen zu machen. Hass, Hetze und Diskriminierung haben in Wien keinen Platz. Der Diversity Ball lädt auch 2024 wieder dazu ein, das Miteinander in unserer Stadt zu feiern“, ergänzt Bürgermeister Michael Ludwig.

Das Sujet wurde mit dem Verein „Voi fesch“, der sich der Sichtbarmachung der Kunst von Menschen mit Behinderungen widmet, gestaltet. Die Arbeiten der Künstlerin Sabine Tollkühn-Klein wurden ausgewählt, um das diesjährige Motto „We are many“ zu kreieren. Sie versteht Kunst als die Freiheit, Gefühle auszudrücken. Ihre Werke zeichnen sich durch Originalität und kreative Energie aus. Neben ihrer Leidenschaft für die Malerei zeigt sich Sabine auch in anderen kreativen Bereichen.

„Der Diversity Ball ist eine großartige Gelegenheit, die Vielfalt zu feiern“, sagt Monika Haider, Gründerin des Balls. „Es ist inspirierend zu sehen, wie die Inklusion von Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten zu einem bereichernden Wachstum für Wien führen kann.“

Tickets: www.diversityball.at