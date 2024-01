Wer hat das Butter Chicken erfunden?

So sieht das Butter Chicken im Restaurant Moti Mahal aus.

So sieht das Butter Chicken im Restaurant Moti Mahal aus. Reuters / Sahiba Chawdhary

Zwei Restaurantketten beanspruchen die Urheberschaft des berühmten indischen Gerichts für sich. Jetzt wird geklagt.

Butter Chicken gilt als eines der prominentesten Gerichte der indischen Küche. Ein Rechtsstreit und die Frage, wer das Butter Chicken erfunden hat, beschäftigt jetzt die Gerichte in Indien. Gleich zwei Restaurants wollen die Urheber sein.

Die Klage ist in Indien ein heiß diskutiertes Thema. Sie wurde von der Familie hinter der Restaurantmarke Moti Mahal eingereicht, zu dessen Gästen schon der verstorbene US-Präsident Richard Nixon und Indiens erster Premierminister Jawaharlal Nehru zählten. Der Gründer der Restaurantkette, Kundan Lal Gujral, soll das Curry 1930 erfunden haben, als er sein erstes Restaurant im pakistanischen Peshawar eröffnete.

240.000 Dollar Entschädigung

Geklagt wird die rivalisierende Restaurantkette Daryaganj, die ebenfalls angibt, Butter Chicken erfunden zu haben. Ebenso wie übrigens auch das Gericht Dal Makhani. Außerdem soll Daryaganj das Layout und das „Look and Feel“ der Website von Moti Mahal kopiert haben.

Die Familie von Gujral fordert deshalb 240.000 Dollar Entschädigung. „Man kann nicht einfach jemandem das Erbe wegnehmen ... das Gerichte wurde von unserem Großvater erfunden, als er in Pakistan war“, erzählt Monish Gujral, Managing Director bei Moti Mahal, wie „Reuters“ berichtet.

Bei dem Konkurrenten Daryaganj, der erst 2019 Restaurants eröffnete, kontert man, dass an der Rezeptur das verstorbene Familienmitglied Kundan Lal Jaggi beteiligt gewesen sei. Es habe mit Gujral gemeinsam ein Restaurant in Delhi im Jahr 1947 eröffnet, dort sei das Gericht auch erfunden worden. Also haben beide Restaurants Anspruch darauf, Urheber des Butter Chickens zu sein. Die Anhörung wird für Mai erwartet. (cg)

