Labour liebäugelt zaghaft mit EU

Sadiq Khan, Bürgermeister von London und ein führender Labour-Politiker, spricht sich für eine Wiederannäherung an die EU aus.

London. Londons Bürgermeister, Sadiq Khan, ist schon lang als eingefleischter Brexit-Kritiker bekannt. Sein aktueller Vorstoß geht dennoch weit über seine bisherigen Äußerungen hinaus: Khan rief zu einem Abkommen auf, das es jungen Britinnen und Briten ermöglichen würde, wieder wie vor dem Brexit in der EU zu studieren und zu arbeiten. Im Gegenzug soll es für junge EU-Bürgerinnen und Bürger einfacher werden, nach London zu kommen.

„Der harte Brexit der Regierung hat in ganz London Schaden angerichtet, und es sind junge Menschen, die in vielerlei Hinsicht am härtesten betroffen sind“, sagte Khan in einem Gespräch mit der Wochenzeitung „The Observer“. Er würde daher ein Jugend-Mobilitätsprogramm unterstützen, „das uns wirtschaftlich, kulturell und sozial“ zugutekommen würde, fügte Khan hinzu. „Auch wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil der EU ist, ist und bleibt London eine europäische Stadt.“