Russland: Kriegsgegner sollen künftig enteignet werden

Ein Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Eigentum von Personen beschlagnahmt werden kann, die die Armee aus Sicht der Regierung diskreditieren.

In Russland sollen künftig Kritiker des Krieges in der Ukraine enteignet werden können. Das sieht ein am Mittwoch im Parlament in erster Lesung verabschiedeter Gesetzesentwurf vor. Demnach kann das Eigentum von Personen beschlagnahmt werden, die die Armee aus Sicht der Regierung diskreditieren oder vorsätzlich als falsch bewertete Angaben über die Streitkräfte verbreiten. Der Vermögensverlust droht demnach auch denjenigen, die zu „extremistischen Aktivitäten“ anstiften.

In der Duma stimmten 395 Abgeordnete für den Entwurf, drei lehnten ihn ab. Zwei weitere Lesungen stehen noch aus, bevor er in Kraft tritt. Der Staat kann dann auch das Eigentum von Russen beschlagnahmen, die das Land verlassen haben und den Krieg in der Ukraine kritisieren, aber auf Einkünfte aus der Vermietung ihrer Häuser oder Wohnungen in Russland angewiesen sind. (APA/Reuters)