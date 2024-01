Passant findet Leiche in der Donau in Wien

Die Leiche wurde bereits aus dem Wasser geborgen. Hintergründe sind noch nicht bekannt.

Ein Spaziergänger hat am Mittwochvormittag in Wien-Donaustadt eine Leiche in der Donau entdeckt. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Passant alarmierte die Polizei. Ein Großeinsatz war im Gange.

Genauere Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Leiche wurde bereits aus dem Wasser nahe der Donaustadtbrücke geborgen. Der Polizei zufolge handelt es sich um einen Mann. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Leichenteile im Marchfeldkanal

Erst vor zwei Wochen ist in einem Wiener Gewässer ein Toter entdeckt worden. Ein Angler fischte einen Fuß aus dem Marchfeldkanal. Polizeitaucher fanden daraufhin weitere Leichenteile im Wasser. Es handelt sich um einen 45-Jährigen, der seit November vermisst worden war. Wie die Obduktion zeigte, wurde er erschlagen und danach zerstückelt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. (red./APA)