In Frankfurt trifft der Rat der EZB am Donnerstag zur ersten Zinnsitzung im neuen Jahr zusammen. Dass eine Zinssenkung beschlossen wird, gilt unter Fachleuten als unwahrscheinlich. Dazu und zur Entwicklung in der Immobilienbranche ist der Chef-Ökonom der Raiffeisen Bank International, Gunter Deuber, zu Gast im Studio der „Presse“.

»Der Abstieg vom Zinsgipfel und der Abstieg vom Inflationsgipfel werden steinig.« Gunter Deuber Raiffeisen Research, Bereichsleiter Volkswirtschaft und Finanzanalyse