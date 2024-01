Wurden Journalisten zu Komplizen von Serienmörder Jack Unterweger?

Jack Unterweger bei einer Lesung in Wien im Jahr 1990.

Jack Unterweger bei einer Lesung in Wien im Jahr 1990. APA

Malte Herwig arbeitet in „Austrian Psycho“ das Wüten des literarisch aktiven Serienmörders Jack Unterweger literarisiert auf: Seine Thesen sind provokant.

Auf den ersten Blick wirkte er wie eine Witzfigur. Etwa wenn er an der Theke des damaligen Szenelokals Oswald & Kalb stand und den Maulhelden gab. Schon seine Adjustierung schmerzte. Mit Vorliebe trug er, der sich Jack statt Johann nannte, weiße Anzüge mit roten Blumen im Revers. Das war Zuhälterstil der Siebzigerjahre. Jetzt aber schrieb man 1990 und der pompöse Habit sah reichlich lächerlich aus. Im Vergleich zum Zuhälter Heinz Sobota, der damals ebenfalls in jenen Wiener Innenstadtlokalen verkehrte, wo sich Politik und Prominenz zuprostete, wurde das besonders deutlich. Von ihm ging Gefahr aus, Unterweger wirkte wie ein harmloser Narziss. Was für ein Irrtum!

In der Rückschau ist vieles nur durch den damaligen Zeitgeist erklärbar. Christian Brodas Konzept von der Resozialisierung von Straftätern stand immer noch hoch im Kurs. Journalisten waren Feuer und Flamme für die Idee, dass jeder Verbrecher sozialisierbar sei. Aus heutiger Perspektive strahlen die Menetekel hell und groß. Damals wollte oder konnte sie niemand sehen, waren sie doch dem eigenen Idealismus im Weg.