Antisemitismus an österreichischen Universitäten wird untersucht

Der Antisemitismus komplexer und vielschichtiger geworden. An der Akademie der Wissenschaften sind neue Forschungen geplant.

Schmierereien und eine Pro-Palästina-Kundgebung, auf der der Hamas-Angriff auf Israel verleugnet worden sein soll: Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Zahl der antisemitischen Vorfälle auch in Österreich zugenommen. Schauplatz waren dabei unter anderem auch die Universitäten. Waren das Einzelfälle? Was ist dabei genau passiert? Fragen wie diesen widmet sich aktuell ein Forschungsprojekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). „Um gegen jegliche Form des Antisemitismus aktiv vorgehen zu können, braucht es zunächst ein genaueres Verständnis darüber, wie und wo dieser in Erscheinung tritt. Die Universitäten als zentrale gesellschaftliche Instanzen nehmen hierbei eine besondere Rolle ein“, sagt Gerald Lamprecht. Der Historiker ist nicht nur Projektleiter, seit diesem Jahr ist er auch Leiter des gesamten Forschungsschwerpunkts Antisemitismus an der ÖAW.

Untersucht wird dort die Entwicklung des Antisemitismus in Österreich nach 1945. „Der Antisemitismus komplexer und vielschichtiger geworden“, sagt Lamprecht. „Es gibt neue Ausdrucksformen, neue Themen, neue Trägerschichten.“ So kämen zum Antisemitismus von rechts, dem sogenannten sekundären Antisemitismus, der sich aus jenem des 19. Jahrhunderts weiterentwickelt hat, heute auch Antisemitismus von links sowie muslimischer Antisemitismus hinzu. Welche Form überwiegt? Das lasse sich so einfach nicht sagen, weil sich die Felder teilweise auch überlagen würden, erklärt der Wissenschafter. Wichtig sei bei alledem, das die Forschung sich nicht instrumentalisieren lassen dürfe. Das müsse man bei einem hochpolitischen Thema wie Antisemitismus besonders berücksichtigen.

Organisiertes Posten

Im Zuge eines weiteren Projekts untersuchen die Wissenschafter der ÖAW seit März 2023, wie online und auf sozialen Medien über Antisemitismus gesprochen wird, wie jüdische Gemeinden das wahrnehmen und welche Rolle Online-Medien in der Polarisierung von Meinungen einnehmen. Dabei zeigt sich etwa, dass die Solidarität aller österreichischen Parteien mit Israel von manchen als sehr positiv, von anderen als heuchlerisch wahrgenommen wird. Kulturwissenschafterin Ariane Sadjed erklärt außerdem, dass in Online-Foren auch organisiert gepostet würde und Antisemitismus instrumentalisiert werde, um gegen Flüchtlinge und Migranten zu hetzen.

Freilich könne die Wissenschaft den Nahostkonflikt nicht lösen, räumt ÖAW-Präsident Heinz Faßmann ein. „Aber wir können neue Formen des Antisemitismus erforschen und Schlüsse ziehen, um die richtigen Maßnahmen entgegenzusetzen.“