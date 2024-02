Ursula Poznanski: KI-smet entkommt man nicht

Ein Escape-Spiel, das von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird, erweist sich als tödliche Gefahr. Doch „Die Burg“, das jüngste Werk von Österreichs Thriller-Queen, leidet unter seinem eigenen Setup.

Die Ausgangslage erinnert ein wenig an „Jurassic Parc“: Ein leicht größenwahnsinniger Milliardär möchte einen Traum verwirklichen und baut sich eine eigene Welt. In Michael Crichtons Bestseller aus dem Jahr 1990 waren es Dinos auf einer Insel, die sich nicht ans Drehbuch hielten und die Testbesucher in Gefahr brachten. In Ursula Poznanskis Thriller „Die Burg“ ist es die Künstliche Intelligenz, die das Konzept „Escape“ auf eine neue Ebene heben soll, irgendwann aber Amok läuft. Die kleine Gruppe von VIPs spielt beim Probelauf in den Katakomben bald ums nackte Überleben.