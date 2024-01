Mann verschanzt sich in Lkw: Cobra-Einsatz in Tirol

Ein Mann und eine Frau dürften sich auf einem Parkplatz nahe der Autobahn in Wörgl gestritten haben. Er soll sie dann attackiert und sich in seinem Lkw eingesperrt haben, wo er sich offenbar selbst verletzte.

Auf einem Parkplatz nahe der Autobahn in Wörgl ist es Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Cobra gekommen. Ein Mann und eine Frau sollen verletzt sein, hieß es von der Polizei. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ (Online-Ausgabe) zuerst berichtete, verbarrikadierte sich ein Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug. Die Beamten verhandelten mit ihm und konnten ihn dazu bringen, auszusteigen.

Die Frau soll sich indes nicht in dem Lkw befunden haben, sondern blutverschmiert eine Tankstelle betreten haben. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Dem Ganzen dürfte ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sein. Der Mann dürfte die Frau daraufhin attackiert und sich danach in seinem Fahrzeug eingesperrt haben. Er soll sich zudem mit einem Messer selbst verletzt haben. Mit dem Notarzthubschrauber flog man ihn in die Klinik Innsbruck. (APA/red.)