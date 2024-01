Baubranche in der Krise, was bedeutet das für die Wohnungspreise?

Die heimische Bauwirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Die Folgen reichen von einer formidablen Pleitewelle bis hin zu einer drohenden Wohnungsnot. Besserung ist so schnell nicht in Sicht – die Finanzierung dürfte noch länger ein Problem bleiben.

„In Österreich fehlt Wohnraum und die Situation spitzt sich dramatisch zu. Der Grund ist ein deutlicher Rückgang beim Wohnungsneubau“, sagt Torsten Kreft, Chef der Baufirma Hagebau. „Im vergangenen Jahren kann man von einem echten Einbruch sprechen.“

Das Seit 2019 haben sich die Baubewilligungen halbiert, gleichzeitig wächst die Bevölkerung aber rasant. Die Konsequenz: Der Wohnraum wird knapp und das hat auch volkswirtschaftlich gravierende Folgen.

Gemeinsam mit Jakob Zirm, Ressortleiter des „Presse“-Wirtschaftsressorts, analysiert David Freudenthaler in dieser Folge die Ursachen und mögliche Folgen der Krise in der Baubranche.

Gast: Jakob Zirm

Host: David Freudenthaler

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Warum es in der Bauwirtschaft kriselt