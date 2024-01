Masernalarm in London

Die britischen Behörden sind wegen eines Masernausbruchs in Alarmbereitschaft. Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder impfen zu lassen.

Wien/Genf. Im September 2017 feierten die britischen Gesundheitsbehörden einen Erfolg: Masern konnten als eliminiert bezeichnet werden, seit drei Jahren hatte es keinen neuen Fall der hoch ansteckenden Virusinfektion in Großbritannien mehr gegeben. Im Jänner 2024 allerdings sieht die Lage wieder völlig anders aus: In London wurden vor Schulen Impfstationen eingerichtet, weil es vor allem in der Hauptstadt derzeit einen massiven Anstieg an Erkrankungen gibt. Die britischen Behörden sind in Alarmbereitschaft und warnen, dass sich bei der momentan sehr niedrigen Impfrate gar bis zu 160.000 Personen anstecken könnten.

Nur rund 85 Prozent der Kinder, die in die Schule kommen, haben beide Dosen des Kombinationsimpfstoffes gegen Masern, Mumps und Röteln bekommen. In manchen Regionen Englands nur knapp über 70 Prozent. Im Krankenhaus Birmingham mussten vergangenen Monat 50 Kinder wegen Masern behandelt werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent erreichen, um so Masern eliminieren zu können.

Der derzeitige Masernausbrauch kann aber nur zu einem kleinen Teil auf die Impfskepsis innerhalb der Bevölkerung geschoben werden, sagen Experten in England. Zwar habe durch die Corona-Pandemie eine Impfmüdigkeit und Nachlässigkeit Einzug gehalten, doch der Zugang zu chronisch unterbesetzten Gesundheitseinrichtungen sei schwieriger geworden. Außerdem sei das Vertrauen in diese ebenfalls gesunken.

Anstieg der Fälle in Europa

Auch die WHO schlägt Alarm: Zwischen Jänner und Oktober 2023 sind in Europa 30 Mal so viele Masernfälle registriert worden wie im ganzen Jahr davor. Aus 40 der 54 Mitgliedsstaaten der Region, die sich bis Zentralasien erstreckt, sind über 30.000 Fälle gemeldet worden (2022: 941 Fälle). Am stärksten sind Kasachstan und Russland betroffen. (zoe)