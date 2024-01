Zahl antisemitischer Taten in Frankreich 2023 vervierfacht

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel haben sich die antisemitischen Vorfälle explosionsartig vervielfacht, wie der jüdische Dachverband Crif berichtet. 1676 antisemitische Vorfälle wurden 2023 gemeldet. Die meisten zwischen Oktober und Dezember.

In Frankreich hat sich die Zahl antisemitischer Taten im vergangenen Jahr einer Organisation zufolge vervierfacht. Der jüdische Dachverband Crif sprach am Mittwoch von einer „Explosion“ judenfeindlicher Vorfälle nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober. Im gesamten Jahr 2023 wurden demnach 1676 antisemitische Vorfälle registriert - rund vier Mal mehr als 2022 mit 436 Vorfällen.

Eine so hohe Zahl sei noch nie registriert worden, sagte Crif-Präsident Yonathan Arfi. Bei knapp 58 Prozent handelte es sich um gegen Personen gerichtete Drohungen oder Angriffe, wie es in dem Crif-Bericht heißt. Abgegrenzt wird dies von Angriffen auf Gebäude.

Knapp 13 Prozent der Vorfälle ereigneten sich demnach an Schulen. Die Organisation beruft sich auf Zahlen des französischen Innenministeriums und der Organisation SPCJ, die sich für den Schutz von Juden in Frankreich einsetzt.

„Der 7. Oktober hat wie ein Katalysator des Hasses gewirkt, indem er einen latenten Antisemitismus aktiviert hat“, sagte Crif-Präsident Arfi. Außerdem seien die Hemmschwellen gesunken, zur Tat zu schreiten. „Nach dem 7. Oktober hätten wir einen Effekt des Mitgefühls haben können, wie eine Schutzimpfung“, sagte Arfi. „Das Gegenteil war der Fall.“

Im Zuge des Gazakriegs ist in zahlreichen Ländern ein Anstieg antisemitischer Taten registriert worden. Es kam zeitgleich auch zu einer Zunahme islamfeindlicher Taten. (APA/DPA)