Apple überholt in China die Konkurrenz

Apple wendet sich von China als Produktionsland schrittweise ab und wandert nach Indien ab. Dennoch: die Geräte aus Cupertino sind beliebt. Trotz rückläufiger Verkaufszahlen konnte sich das iPhone durchsetzen.

Jahrelang wurden fast 95 Prozent der Apple-Geräte in China produziert. Doch bei den Verkaufszahlen hatte das iPhone gegenüber chinesischen Modellen das Nachsehen. Doch 2023 hat sich das Blatt für den US-Hersteller gewendet: das iPhone war erstmals die meistverkaufte Smartphone-Serie in China - eine überraschend starke Leistung angesichts des harten lokalen Wettbewerbs und der zunehmenden staatlichen Verbote gegen Apples Produkte.

Erst vor kurzem veröffentlichte das Marktforschungsunternehmen IDC die weltweiten Zahlen und offenbarte Apple als Gesamtsieger. Erstmals nach 13 Jahren musste der koreanische Hersteller Samsung seine Führungsposition abtreten. Just wenige Tage vor der Präsentation der neuen Smartphone Serie Galaxy S24, das heuer mit KI-Funktionen bei den Kunden punkten soll. Der Aufstieg in China ist dennoch überraschender: Analysten gingen bis vor kurzem davon aus, dass die iPhone-Verkäufe im vierten Quartal aufgrund der nachlassenden Begeisterung für die neueste Hardware-Generation des Unternehmens aus Cupertino, Kalifornien, auf dem größten Smartphone-Markt der Welt eingebrochen seien. IDC stellte auch eine steigende Konkurrenz durch einheimische Unternehmen wie Huawei Technologies Co. fest, aber rechtzeitige Preisnachlässe und Werbeaktionen halfen, die Auswirkungen einzugrenzen.

So wenig Geräte verkauft wie nie zuvor

Der Erfolg im vierten Quartal war größtenteils darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen weniger als seine Konkurrenten einbüßte, wie die IDC-Daten zeigen. Auf Jahressicht lag Apple mit einem Rückgang von 2,2 Prozent im Jahr 2023 besser als lokale Konkurrenten wie Honor Device Co. und Vivo - die beide zweistellige Einbrüche hinnehmen mussten - und als der Gesamtrückgang bei den Lieferungen von fünf Prozent.

Laut IDC wurde in diesem Jahr das niedrigste Smartphone-Volumen in China seit einem Jahrzehnt verzeichnet, was auf eine schwache wirtschaftliche Erholung und eine schwache Verbraucherstimmung zurückzuführen ist. Ein weiterer Höhepunkt war die Rückkehr von Huawei an die Spitze mit seiner Mate-60-Serie, die das Unternehmen im Weihnachtsquartal mit einem Absatzsprung von 36 Prozent wieder unter die fünf größten Hersteller in China katapultierte.

„Enormer Erfolg“

„Apples Aufstieg an die Spitze im Jahr 2023, insbesondere angesichts der erneuten Konkurrenz von Huawei und der schwachen Kauflaune, ist ein enormer Erfolg“, sagte IDC-Forschungsanalyst Arthur Gao. „Apple hat dies dank rechtzeitiger Preisaktionen in seinen Drittanbieterkanälen erreicht, die die Nachfrage angekurbelt haben.“

Dennoch hat die iPhone-15-Produktfamilie mit Gegenwind zu kämpfen, wenn es darum geht, die Nachfrage in China aufrechtzuerhalten, wo Analysten eine weitere Abschwächung der Verkäufe erwarten. Die Abkehr von China als Produktionsland wird nicht gerne gesehen. Chinesische Behörden und von der Regierung unterstützte Unternehmen haben ihre Mitarbeiter angewiesen, keine iPhones und andere ausländische Geräte mehr mit zur Arbeit zu bringen, und damit das Verbot solcher Technologien in sensiblen Bereichen ausgeweitet. (stein)