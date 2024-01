Der Konsumentenschutz hat den Telekommunikationsanbieter „Drei“ geklagt. Denn die Firma warb mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit für Festnetz und mobiles Internet als den Kunden letztlich zur Verfügung stand. Die war nämlich nur zirka halb so hoch. Der OGH gab dem VKI nun recht.

Der Verein für Konsumentenschutz hat den Internet- und Mobiltelefonanbieter „Drei“ geklagt. Denn die Firma wirbt auf ihrer Webseite mit Maximalgeschwindigkeiten von 10 MBit/s und 40 MBit/s für Festnetz und/oder mobiles Internet. Tatsächlich war die tatsächlich zur Verfügung stehende Geschwindigkeit laut Vertragsbedingungen aber bloß halb so schnell.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat deshalb im Auftrag des Sozialministeriums wegen irreführender Werbung geklagt, das gab der VKI am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) gab dem VKI nun vollumfänglich recht, heißt es in der Aussendung. Denn der OGH stellte klar: Selbst Hinweise, dass es sich bei den Geschwindigkeiten um Maximalwerte handle („bis zu“-Angaben), beseitigen die Irreführung nicht.

Nur rund 58 bzw. 52 Prozent der Geschwindigkeit verfügbar

Die Hutchison Drei Austria GmbH („Drei“) bewarb ihre Tarifmodelle für Festnetz und/oder mobiles Internet („Power Net M“) auf ihrer Website mit Up- und Downloadgeschwindigkeiten von 10 MBit/s und 40 MBit/s, kritisiert der VKI. Die „normalerweise zur Verfügung stehende Down- und Upload-Geschwindigkeit“, laut Leistungsbeschreibung jene Bandbreite, die „normalerweise 95% des Tages zur Verfügung steht“, sei in den 12-seitigen Vertragsbedingungen („Entgeltbestimmungen/Leistungsbeschreibung“) dagegen mit rund 5 MBit/s und 23 MBit/s angegeben. Das seien lediglich 57,78 Prozent bzw. 51,2 Prozent der beworbenen Geschwindigkeiten.

Konstant hohe Datenübertragungsraten seien vor dem Hintergrund einer wachsenden Anzahl von mit dem Internet verbundenen Geräten pro Haushalt und der steigenden Nutzung digitaler Angebote oftmals ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Kundinnen und Kunden, argumentierte der OGH seine Entscheidung. Hutchison habe die Datentransfergeschwindigkeit als definierende Eigenschaft zentral herausgestrichen, obwohl sie nicht dauerhaft, sondern nur punktuell zur Verfügung gestanden sei.

Irreführende Geschäftspraxis

Der OGH-Entscheidung zufolge stelle dies eine irreführende Geschäftspraxis dar. Dies gelte laut Urteil selbst dann, wenn mit „bis zu“-Hinweisen auf die Maximalgeschwindigkeit hingewiesen werde. Verbraucher rechnen nämlich nicht damit, dass die tatsächliche Geschwindigkeit die angegebenen Maximalwerte wesentlich unterschreitet, so der VKI.

Den Einwand, dass auch Mitbewerber mit Maximalgeschwindigkeiten werben, ließ der OGH offenbar nicht gelten: Denn die „Marktüblichkeit“ müsse bei Kunden nicht notwendigerweise die Erwartung wecken, dass die tatsächlich zur Verfügung stehende Datentransfergeschwindigkeit von der beworbenen eklatant abweicht.

Konsequenzen aus dem Urteil

„Der OGH nimmt Internetanbieter in die Pflicht, ihre Leistungen transparent und korrekt zu bewerben – ein richtungsweisendes Urteil für die Lauterkeit des Wettbewerbs und den Kundinnen- und Kundenschutz“, so Petra Leupold, Leiterin der Klagsabteilung im VKI. Sie verweist auf den Anlockungseffekt der beworbenen Geschwindigkeiten. „Die Einschränkung der versprochenen Geschwindigkeiten im Kleingedruckten stellt eine unwirksame Leistungseinschränkung dar“ Und: „Wir appellieren an betroffene Anbieter, die Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen.“

Nach Ansicht des VKI haben die Kundinnen und Kunden aufgrund der Minderleistung Anspruch auf aliquote Rückzahlung der in der Vergangenheit geleisteten Entgelte. (Red.)