Seil einer Ampelanlage reißt wegen Sturms in Niederösterreich

Die Feuerwehr musste zu Dutzenden Einsätzen aufgrund des Sturms ausrücken. In Oberösterreich stürzte ein Baum auf einen fahrenden Traktor.

Wegen einer Sturmfront sind die Feuerwehren in Niederösterreich seit Mittwoch zu Dutzenden Einsätzen ausgerückt. Die Nacht sei weitgehend ruhig verlaufen, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landeskommandos. In Oeynhausen (Bezirk Baden) wurde in den frühen Morgenstunden eine Ampelanlage an der Kreuzung B17/B210 durch starke Böen aus der Stahlseilverankerung gerissen und hing gefährlich knapp über der Fahrbahn, berichtete die örtliche Feuerwehr.

Die Ampelanlage wurde abgebaut. Verletzt wurde niemand. Von Mittwochnachmittag bis -abend rückte die Feuerwehr in Niederösterreich etwa 40 Mal aus, in der Nacht wurden die Helfer zu rund einer Handvoll Einsätzen alarmiert. Am meisten betroffen waren die Bezirke Baden, Neunkirchen und Wiener Neustadt. Bäume mussten von Straßen und Stromleitungen entfernt werden, auch Sicherungsarbeiten waren gefragt. In Weissenbach wurde eine Gartenhütte aus Metall von Windböen erfasst und in die Triesting geschleudert.

In Oberösterreich stürzte ein umgewehter Baum auf einen fahrenden Traktor. Der Stamm schlug die Fahrertür ein. Der 70-jährige Lenker blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden). (APA/red.)