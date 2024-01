Hinkley Point C: Der Bau des britischen Vorzeige-AKW wird zum Desaster

Der weltgrößte Krank Big Carl hebt einen 245 Tonnen schweren Stahldom auf den ersten Reaktor des AKW Hinkley Point C in Großbritannien

Der weltgrößte Krank Big Carl hebt einen 245 Tonnen schweren Stahldom auf den ersten Reaktor des AKW Hinkley Point C in Großbritannien APA / AFP / Handout

Die Atomenergie-Pläne der Regierung von Rishi Sunak drohen zu scheitern. Der Bau des AKW Hinkley Point C dauert länger und kostet mehr als geplant. Ein Faktor ist auch der chinesische Miteigner CGN.

Schon seit Jahren verzögert sich der Bau des Atomkraftwerks Hinkley Point C im Südwesten Englands immer mehr, die Kosten sind in die Höhe geschossen. Nun hat der französische Staatskonzern EDF, der den Bau des Kraftwerks leitet und es anschließend Jahrzehnte lang betreiben soll, weitere Verzögerungen und Kostensteigerungen bekanntgegeben: Demnach soll der erste Reaktor frühestens zwischen 2029 und 2031 ans Netz gehen. Die Ausgaben, die beim Baubeginn 2016 noch auf 18 Milliarden Pfund geschätzt wurden, steigen demnach - berücksichtigt man die Inflation - auf bis zu 46 Milliarden Pfund.

Als Grund für die jüngsten Verzögerungen nannte EDF in einer Erklärung am Dienstag die Komplexität der Installation elektromechanischer Systeme. Für frühere Verzögerungen hatte der Konzern Unterbrechungen während der Covid-Pandemie verantwortlich gemacht. Die Financial Times berichtete, dass EDF in einem internen Rundschreiben zudem die Inflation, einen Arbeitskräftemangel und Materialengpässe als Gründe für Verzögerungen angegeben hat. Zu denen dürfte der Brexit beigetragen haben.

Zu Beginn der Bauarbeiten war mit Kosten von 18 Milliarden Pfund gerechnet worden. Reuters / Peter Nicholls

Fünf Atommeiler sollen bald vom Netz gehen

Die offensichtlichen Schwierigkeiten beim Bau von Hinkley Point C werfen Fragen hinsichtlich der Atomenergie-Pläne der Regierung von Rishi Sunak auf. Denn die erklärte erst kürzlich, dass sie die Strommenge, die in Großbritannien durch Kernkraft erzeugt wird, bis 2050 auf 24 Gigawatt vervierfachen möchte. Das entspräche einem Viertel des bis dahin vorhergesagten Stromverbrauchs.