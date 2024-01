Natürlich, klassisch, erwachsen: Looks für den großen Walzer

Kleider, Haare, Make-up - was aktuell bei den Galas in Los Angeles angesagt ist, sehen Sie hier. Und es funktioniert auf den Wiener Bällen allemal.

Opernball, Rudolfina-Redoute und am Monatsende kommen auch noch die Senioren zum Zug. Die Ballsaison spitzt sich im Fasching zu, um dann ganz langsam mit ein paar Schlusslichtern in den Folgemonaten auszuklingen. Wer noch einen großen Termin vor sich hat, womöglich sogar den Ball der Bälle in der dann dicht besiedelten Staatsoper, der bekommt hier noch einmal Inspiration für seinen Auftritt. Anleihe nehmen wir an der Film Award Season, die ihrerseits im vollen Gange ist.

Mode

Wenn man sich das Modegeschehen auf den roten Teppichen bisher angesehen hat, fiel vor allem auf, dass erwachsene, große Roben in klassischen Farben angesagt sind. Statt Barbiepink greifen Stars heuer zu satten Rottönen, es gab wenig Ausgefallenes, sehr viel Glamour. Was den Wiener Opernball betrifft, wissen wir schon, was die Moderatorinnen Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Marion Benda tragen werden. Weichselbraun arbeitet heuer in einer schillernden Cape-Robe aus Tüll mit Paillettenverzierung der britischen Designerin Jenny Packham. Vogl trägt ein schwarzes Couture-Kleid von Michel Mayer in zweiteiliger Ausführung. Benda debütiert in einem schwarz-goldenen Abendkleid des österreichisch-türkischen Designers Atil Kutoglu. Lilian Klebow präsentiert heuer erstmals die Sendung „Alles Opernball“ und schlüpft dafür in ein rotes Abendkleid von „CoutureWerkstatt Alexandra Gogolok-Nagl“.

Florence Pugh in Valentino Getty/Axelle/Bauer-Griffin Margot Robbie in Balmain Getty/Lionel Hahn Emily Blunt in Armani Privé Getty/John Shearer Rosamund Pike in Dior Couture Reuters/MIKE BLAKE Carey Mulligan in Celine. Getty/Emilio Madrid Emma Stone in Louis Vuitton Reuters/ROBYN BECK Natalie Portman in Dior Getty/Earl Gibson III/Golden Globes 20 Julianne Moore in Valentino Getty/Frazer Harrison Hunter Schafer in Prada Reuters/MIKE BLAKE

Make-up

Anders als in den Empfehlungen von Kylie Jenner und ihren Schwestern, setzen Hollywoodstars aktuell auf minimales, dezentes, natürliches Make-up. Der zweite Trend ist noch relativ jung: Peach Fuzz ist die Pantone Farbe des Jahres, schon gehört? Diese findet sich auch in der dekorativen Kosmetik wieder, als Rouge, Lippenstift oder Lidschatten.

Emily Blunt Getty/Tommaso Boddi/Golden Globes 2024 Jennifer Lawrence Getty/Tommaso Boddi/Golden Globes 2024 Elizabeth Debicki Getty/Axelle/Bauer-Griffin Jennifer Aniston Getty/Axelle/Bauer-Griffin Julia Garner Getty/Axelle/Bauer-Griffin

Haare

Haarnadeln und Schaumstoffschwämme brauchen wir keine, geht es nach den Damen in Hollywood, wird nichts nach oben gesteckt. Die Frisur darf sich ein bisschen wellen und bewegen, hin und wieder sieht man Pferdeschwänze, das ist es dann aber auch schon. Ein Gegenentwurf sind strenge, stark gestylte Pagenköpfe. Im Fall von Jennifer Lopez sogar Wet Look.