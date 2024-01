Es lebe die Freiheit!

In den gesättigten westlichen Wohlfahrtsstaaten wurde der Wohlstand der Massen längst zum Normalfall erklärt, dabei ist das historisch und regional die Ausnahme. Zum besseren Verständnis sollten sich alle politischen Entscheidungsträger die Rede von Argentiniens Präsident Javier Milei in Davos ansehen. Vom Bundeskanzler bis zum Traiskirchner Bürgermeister.



Jeannine Hierländer

stv. Ressortleiterin Economist





Guten Morgen!

Morgen, Freitag, vor einer Woche endete das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich muss das hier trotzdem noch einmal loswerden, bitte um Nachsicht: Mein persönliches Highlight war die Rede des neuen argentinischen Präsidenten, Javier Milei.

Ich weiß schon, er ist etwas kauzig, mit seinen geklonten Hunden und seiner Kettensäge. Aber seine Rede. Falls Sie sie noch nicht gesehen haben, schauen Sie sie unbedingt noch an.

Milei begann seine Ansprache mit einer professoralen, auf statistischen Fakten basierenden und gerade deshalb interessanten Abhandlung über die positiven Auswirkungen von freiem Unternehmertum, Kapitalismus und freiem Handel für die Menschheit.

Bis ins 19. Jahrhundert gab es auf der Welt kein nennenswertes Wirtschaftswachstum, bis die industrielle Revolution ein explosionsartiges Wachstum entfachte. Und dieses weltweite Wachstum explodierte in der Form eines „Hockey Stick“, wie es der Argentinier veranschaulichte – es gab über Jahrtausende keine Wohlstandszuwächse, bis das Wachstum exponentiell abhob. In der Folge schafften 90 Prozent der Menschheit den Weg aus der bitteren Armut.

Diese Fakten sind bekannt, aber wir sollten uns das immer wieder vor Augen halten: In der Geschichte der Menschheit war Armut die Regel und Wohlstand die Ausnahme. Wohlstand für die Massen, wie wir ihn in Österreich und der westlichen Welt längst zum Normalfall erklärt haben, gab es in dieser Form überhaupt noch nie.

Ein Leben frei von Kälte und Hunger, mit einem weitgehend kostenlosen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung bis in die niedrigsten Einkommensschichten, das ist historisch und regional einzigartig. Und ich finde, Politik sollte sich viel mehr damit beschäftigen, wie wir diesen Wohlstand erhalten und welche Voraussetzungen es braucht, um weiterhin Wohlstand zu schaffen.

Ich würde mir auch wünschen, dass sich jede einzelne Person, die in Österreich politische Verantwortung trägt, diese Rede ansieht. Vom Bundeskanzler bis zum Traiskichner Bürgermeister. Nicht, weil man Milei in allen Punkten zustimmen muss. Sondern weil ich glaube, dass sehr wenige Menschen und sehr wenige Politiker diese Zusammenhänge parat haben. In den gesättigten europäischen Wohlfahrtsstaaten hat sich längst die Überzeugung festgesetzt, dass Wohlstand eine feste Größe ist, die ohnehin da ist.

Sehr oft geht es darum, diesen Wohlstand, der als selbstverständlich angenommen wird, „sozial gerecht“ zu verteilen. Wenn zum Beispiel SPÖ-Chef Andreas Babler, wie erst am Sonntag in der „Presse“, sagt: „Vermögen vermehrt sich unmoralisch in einer großen Dimension, und das konzentriert.“ Und was ein moralisch richtiges Vermögen ist, entscheiden dann Babler und seine Genossen? Da läuft es mir kalt den Rücken hinunter.

Die Rede des argentinischen Präsidenten ist auch deshalb erfrischend, weil sie ein Gegenentwurf ist zur Weltuntergangsstimmung, die auf politischen Großveranstaltungen wie dem Weltwirtschaftsforum so gern zelebriert wird. Milei findet zwar auch, dass die westliche Welt in Gefahr ist. Aber nicht wegen Klimakrise, Spaltung der Gesellschaft oder wachsender Ungleichheit. Sondern „weil all jene, die die Werte des Westens verteidigen sollten, von einer Vision der Welt beeinflusst werden, die auf den Sozialismus hinführt und somit auch auf Armut“. Und er hat recht: Diese sozialistischen Visionen greifen um sich, und das nicht nur links der Mitte.

So war es ausgerechnet die ÖVP, die im Sommer ausrückte, um Kreditnehmern, die sich zu variablen Zinsen verschuldet hatten, unter die Arme zu greifen. Nachdem sie zuvor selbstständig ihre Kreditverträge unterzeichnet hatten und in der Folge jahrelang von den niedrigen Zinsen profitiert hatten. Dass das „Rettungspaket“ nun doch nicht kommt, ist einerlei. Es geht um die Anmutung. Dass der Staat jederzeit parat stehen muss, helfend einzugreifen. Auch wenn niemand um diese Hilfe gebeten hat.

Ich behaupte jetzt nicht, dass Milei Argentinien retten wird, auch wenn ich es den Argentiniern von Herzen wünsche. Für solche Prognosen ist es viel zu früh. Aber seine Vision gefällt mir: Den Menschen wieder eine Idee davon zu geben, dass wir zuallererst freie Individuen sind, die ihr Leben frei gestalten können und sollen.

„Es lebe die Freiheit“ – mit diesen Worten beendete Milei seine Rede. Dem kann ich mich nur anschließen.

Herzlich, Ihre

Jeannine Hierländer

