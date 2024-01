Maja: Sie ist Österreichs vergoldeter Teenager

Maja Waroschitz gewann mit Slalom-Gold den zweiten Titel bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon.

Maja Waroschitz hat’s noch einmal getan! Zwei Tage nach Gold in der Alpinen Kombination krönt sich die 17-Jährige auch im Slalom zur Jugend-Olympiasiegerin. Nach zwei fehlerfreien Läufen jubelt die Tirolerin im Ziel: „Unbeschreiblich! Die Hymne ein zweites Mal zu hören ist einfach cool. Gerne mehr davon!“ Für das Youth Olympic Team Austria war es bereits die dritte Goldmedaille bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Gangwon und das 14. Edelmetall insgesamt.

Der Teenager hat einen „Lauf“. Nach ihrem Sieg in der Kombination legte die 17-Jährige bereits im ersten Durchgang des Spezialslaloms in Jeongseon mit Platz eins den Grundstein für ihren zweiten Triumph in Südkorea. „Es ist von Beginn an perfekt gelaufen. Ich habe schnell ein gutes Gefühl gehabt und meinen Rhythmus gefunden. Das Selbstverständnis war da und das Selbstvertrauen ist von Schwung zu Schwung gewachsen!“

ÖOC/Gepa

Kombi-Gold als Energiespender

Die Halbzeitführung war eine optimale Ausgangssituation, wollte aber auch genützt werden. Weil auch die Burschen am Donnerstag ihren Slalom fuhren, hatte Waroschitz zwischen den Durchgängen viel Zeit. Die nützte die 17-Jährige, um sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und ein kleines Nickerchen zu machen – mit der Kombi-Goldenen um den Hals. „Ich hatte das Gefühl, ich brauche das in dieser Situation, wollte die Kraft meiner Medaille nutzen und die positive Energie von der Kombination mit in den zweiten Lauf nehmen. Das hat mich beruhigt und mir gezeigt: ich kann das heute noch einmal schaffen.“

Am Ende setzte sich das heimische Skitalent in 1:37,49 Minuten und mit einem Vorsprung von 0,59 Sekunden vor Charlotte Grandinger (GER) durch. Die Italienerin Giorgia Collomb (+0,97) komplettierte als Dritte das Siegespodest.

Und wie hat sich die zweite Medal Ceremony von der ersten unterschieden? „Es war ein Traum, gerne mehr davon. Die Hymne ein zweites Mal zu hören ist einfach cool, das sind Momente, die sich einbrennen. Eine bessere Motivation für den morgigen Teambewerb hätte es nicht geben können.“