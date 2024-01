Nordkorea zerstörte das Symbol der koreanischen Aussöhnung

Ein großes Denkmal in der Hauptstadt Pjöngjang sei abgerissen, heißt es aus Seoul. Zuletzt hatte Machthaber Kim Jong-un vermehrt die Konfrontation mit Südkorea gesucht und den Vereinigungsbogen als „Schandfleck“ bezeichnet.

Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas allem Anschein nach ein großes Denkmal in der Hauptstadt Pjöngjang abgerissen, das lange Zeit als Symbol der Aussöhnung beider Länder galt. Ihre Behörde gehe davon aus, dass der Bogen für die Wiedervereinigung nicht mehr stehe, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul am Donnerstag. Details zu den geheimdienstlichen Informationen darüber könne das Ministerium zum jetzigen Zeitpunkt nicht weitergeben.

Das auf Nordkorea spezialisierte Fachmedium NK News schrieb auf der Plattform X, die Auswertung von Satellitenbildern habe ergeben, dass das Monument wohl zerstört sei. Nordkoreas autoritärer Machthaber Kim Jong-un habe zuletzt angeordnet, es müsse beseitigt werden.

Der mutmaßliche Abriss des 2001 errichteten Monuments geschieht zu einer Zeit wachsender Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel. Kim hatte in diesem Monat vor dem Parlament in Pjöngjang gefordert, die Beschreibung Südkoreas als Feindstaat Nummer eins müsse in der Verfassung seines stalinistischen Landes festgeschrieben werden. Den Vereinigungsbogen, der offiziell Monument zur Drei-Punkte-Charta für die Nationale Wiedervereinigung hieß, bezeichnete Kim dabei als „Schandfleck“. Der Bogen, der auf einer Breite von gut 60 Metern eine Straße überspannte, bestand aus zwei etwa 30 Meter hohen steinernen Frauenfiguren in traditioneller Kleidung. Die Figuren hielten dabei die Karte eines vereinigten Korea in die Höhe.

Machthaber Kim Jong-un bei einer Zusammenkunft des Politbüros. APA / AFP / Str

Marschflugkörper für nukleare Gefechtsköpfe?

Erst am Donnerstag hatte Nordkorea eigenen Angaben zufolge einen neuartigen militärischen Lenkflugkörper getestet. Die staatlich kontrollierten Medien sprachen von der erstmaligen Erprobung eines neuen Typs des strategischen Marschflugkörpers „Pulhwasal-3-31“. Die Waffe befinde sich in der Entwicklung.

Die Bezeichnung als strategische Waffe könnte darauf hindeuten, dass Nordkorea den Marschflugkörper für den Einsatz nuklearer Gefechtsköpfe konzipiert hat. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. Im Gegensatz zu ballistischen Raketen, die auch mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden können, sind Tests von Marschflugkörpern nicht direkt von den UN-Verbotsbeschlüssen gegen das weithin isolierte Land betroffen. Anders als ballistische Raketen verfügen Lenkflugkörper über einen permanenten eigenen Antrieb. (APA/dpa)