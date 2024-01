Leiche in Neuer Donau: Kein Fremdverschulden

Ein Passant hat die männliche Leiche nahe der Donaustadtbrücke entdeckt. Die Identität des Toten steht noch nicht fest.

Ein Spaziergänger hat am Mittwoch in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt eine Leiche entdeckt. Die Polizei schließt nun aus, dass der Mann durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist.

Die Identität des Mannes ist weiterhin unklar. Eine Obduktion sei noch ausständig, hieß es von den Ermittlern. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper des Mannes zu Mittag entdeckt und dann die Einsatzkräfte alarmiert. Daraufhin rückte die Feuerwehr zur Rettung aus. Ein Taucher zog den Mann ans Ufer. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung stellten den Tod des Mannes fest. (APA)