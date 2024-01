Konversation mit Karl

Wels, Ort der Plan-A-Rede Christian Kerns zum Elvis-Presley-Sound von „A little less Conversation.“ Sieben Jahre später spricht hier Karl Nehammer zur Nation. Was hat das zu bedeuten?

Schade. So ein rot-weiß-roter Triumph beim Night Race in Schladming oder bei der Skiflug-WM am Kulm hätte die Kanzlerrede zur Nation in der blauen – und einst roten – Hochburg Wels prächtig orchestriert. Karl Nehammer hätte in den Jubelchor aus Zehntausenden Kehlen eingestimmt: „Oh, wie ist das schön.“

Die Ovationen hätten den Regierungschef, VIP-Gast in Schladming, an Bord eines Hubschraubers mit Co-Pilotin Klaudia Tanner über den Kickl-Aufwind hinweg durch die EU-Kulturhauptstadtregion Salzkammergut getragen – über den Dachstein und via Bad Ischl direttissima nach Wels. Der österreichische Dreiklang des Hätti-wari-tati. Manuel Feller kurvte indes zweimal am Sieg vorbei, und Skiflieger Stefan Kraft wurde vorerst vom Sturm verblasen.

Wels also, Genius loci der Plan-A-Rede Christian Kerns anno 2017. Wie er sich mitten im Saal auf einem Podest elegant um die eigene Achse drehte, dafür erwarb er höchste Haltungsnoten. Als Soundtrack ertönte Elvis Presley, just „A Little Less Conversation.“ Bald darauf war der Plan A demontiert, Sebastian Kurz als Juniorpartner installiert, der Weg zur Neuwahl geebnet – und Kern kurz darauf Geschichte. Was das alles für Nehammers Österreich-Plan bedeuten mag? Sebastian Kurz jedenfalls sagte – leider, ­leider – ab. Wichtige Termine im Ausland und so.

