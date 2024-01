„Absurde Verleumdung“: Elif Shafak wegen Plagiats verurteilt

Elif Shafak soll in einem 2002 erschienen Roman plagiiert haben. Sie gehört zu den bekanntesten Autorinnen in der Türkei – und ist durchaus politisch.

Elif Shafak ist eine Bestsellerautorin, ihre Romane, erst auf türkisch, später auch auf englisch geschrieben, wurden in rund 50 Sprachen übersetzt. Sie ist außerdem eine politische Autorin. Und wurde schon häufig von nationalistischen Kräften angefeindet. Und vor Jahren etwa auch wegen Verunglimpfung des Türkentums in einem Roman angeklagt. Nun gibt es wieder ein gerichtliches Urteil in Bezug auf ihre Romane, der Grund ist aber neu: Plagiat.

Ein Gericht in Istanbul hat die 52-Jährige zu einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 5000 Euro verurteilt, wegen Plagiats. Was Shafak, die schon seit vielen Jahren in London lebt, am Donnerstag als „absurde Verleumdung“ bezeichnete. Sie will sich gegen das Urteil zur Wehr setzen.

In dem Fall geht es um einen Roman, der 2002 erstmals erschienen: „Bit Palas“ (auf Deutsch „Der Bonbonpalast“). Die Klägerin, Autorin Iclal Mine Kirikkanat, wirft Shafak vor, die Geschichte ihrem Buch „Fliegenpalast“ aus dem Jahr 1990 entnommen zu haben. Das Gericht sah die Vorwürfe als begründet an.

1971 als Kind einer türkischen Diplomatin in Straßburg geboren, kam Shafak als junge Frau nach Istanbul. Sie studierte und promovierte in Ankara und lehrte an verschiedenen Universitäten in der Türkei, den USA und Großbritannien. Ihre Romane sind vielfach ausgezeichnet. Shafak lebt schon seit langer Zeit in London.