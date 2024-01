Kritik Israels an Vermittler: „Katar spielt doppeltes Spiel“

Premier Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich rückten die Rolle des Golf-Emirats ins Zwielicht.

Seit Sonntag pendelt Brett McGurk wieder zwischen Ägypten und Katar, um einen neuen Geiseldeal auf den Weg zu bringen. Im November war dies dem US-Sonderemissär unter aktiver Beteiligung der Chefs der CIA und des Mossad nach zahlreichen Hürden gelungen.

Nun steht noch mehr auf dem Spiel – ein bis zu zweimonatiger Waffenstillstand auf israelischer Seite. Neuerlich schleichen sich Misstöne ein, und es werden Justament-Forderungen laut. So pocht die Hamas auf einen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen, was für Israel inakzeptabel ist.

Aus Israel kam sogar Störfeuer von höchster Stelle. Benjamin Netanjahu hatte die Vermittlerrolle Katars in einem an die Öffentlichkeit gespielten Gespräch mit Angehörigen von Geiseln nicht zu Unrecht als „problematisch“ bezeichnet – und dabei auf die Finanzierung der Hamas durch das Golf-Emirat angespielt. Katar ließ der Hamas jährlich bis zu 450 Millionen Dollar zukommen. Zudem beherbergt die Hauptstadt Doha die Exil-Führer, wo sie für die USA aber besser zu überwachen sind als zuvor in Damaskus.

Ein Ultimatum an Katar?

Bezalel Smotrich, Israels ultrarechter Finanzminister, spitzte die Rhetorik noch weiter zu. Er warf Katar vor, das Kriegsziel Israels – die Vernichtung der Hamas – zu unterlaufen. Das Emirat kooperiere gleichsam mit der Terrororganisation, die die Geiseln als Faustpfand betrachte. „Katar fördert und finanziert den Terrorismus, es forciert den Terror und spielt ein doppeltes Spiel“, sagte er. „Katar ist das größte Hindernis für die Rückkehr der Geiseln. Wir würden morgen alle 136 Geiseln zurückbekommen, wenn Katar der Hamas ein Ultimatum stellen würde – und der Westen Katar ein Ultimatum setzen würde.“

Für McGurks Verhandlungen in Doha könnten sich die Attacken Israels als kontraproduktiv erweisen. Katar hat bisher mehr oder weniger darüber hinweggesehen. (vier)