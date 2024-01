Große Teile der neuen Immigrationsgesetze aufgehoben, Niederlage für Präsident Emmanuel Macron und die extreme Rechte.

Paris. Vor dem Hintergrund eskalierender Probleme im Migrationsbereich hat Frankreichs Staatspräsident, Emmanuel Macron, eine herbe Niederlage erlitten. Die neuen verschärften Immigrationsgesetze, die seine Regierung kurz vor Weihnachten durchs Parlament gebracht hatte, sind aufgrund einer Klage der linken Opposition durch das Verfassungsgericht (Conseil Constitutionnel) in großen Teilen gekippt worden, wie am Donnerstagabend verkündet wurde.

Die Hüter der Verfassung haben vieles gestrichen oder korrigiert, weil die ihnen unterbreiteten Artikel nicht nur Traditionen der Republik, sondern auch Grundwerte in Frage stellten. Fast die Hälfte, 37 von 86 Artikeln, wurden beanstandet. Das betraf just vor allem jene, die vom mehrheitlich konservativen Senat zur Verschärfung der Regierungsvorlage hinzugefügt worden waren. Etwa die Änderung, wie in Frankreich geborene Kinder ausländischer Eltern die Staatsbürgerschaft erlangen. Die bekommen diese wegen des seit Jahrhunderten geltenden Jus soli bei der Volljährigkeit automatisch. Nun sollte das extra beantragt werden. Es bleibt also bei der Tradition.

Sozialhilfe, Kaution für Studenten etc.