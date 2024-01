Erotikstar Jesse Jane mit 43 Jahren gestorben

Jesse Jane wirkte im teuersten Porno der Geschichte mit. Die 43-Jährige wurde nun zusammen mit ihrem Freund tot in ihrer Wohnung gefunden.

Die bekannte Erotikfilmdarstellerin Jesse Jane ist am Mittwoch (Ortszeit) in Moore im US-Bundesstaat Oklahoma tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das berichtet das US-Promiportal „TMZ“ unter Berufung auf die Strafverfolgungsbehörden. Sie wurde nur 43 Jahre alt. Gemeinsam mit ihr wurde auch der leblose Körper ihres Partners gefunden. Laut Berichten kann eine Überdosis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Jesse Jane hinterlässt einen Sohn.

Geboren wurde Jesse Jane, die bürgerlich Cindy Taylor hieß, 1980 in Fort Worth in Texas. Nach der Highschool arbeitete sie als Model und stand unter anderem als Statistin für „Baywatch - The Movie“ (2003) vor der Kamera. Über Shootings für Erotikmagazine stieg sie in das Pornogeschäft ein. Jane wirkte 2008 im teuersten Pornofilm der Sexindustrie mit. Das Budget von „Pirates II: Stagnetti‘s Revenge“ belief sich auf acht Millionen Dollar. (Red.)