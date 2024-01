Caesar Salad: Fisch oder kein Fisch, das ist hier die Frage

Es ist wahrscheinlich die Streitfrage Nummer eins, wenn es um das Rezept für den Caesar Salad geht: Gehören in die Vinaigrette nun Sardellen – oder doch nicht? Unterschiedliche Köche geben unterschiedliche Antworten.

Fast 80 Millionen Ergebnisse spuckt die Suchmaschine aus, wenn man caesar salad recipe eingibt: ganz schön viel für einen schnöden Salat. Aber gut: Das Gericht hat sich in seiner rund hundertjährigen Geschichte zu einem der amerikanischsten Rezepte überhaupt entwickelt, die Melange aus Romanasalat, Croutons und Parmesan steht quer durch die USA auf den Karten der Restaurants. Während an den grundsätzlichen Ingredienzien kein Zweifel besteht, ist man sich in der Kulinarikwelt bei einer Zutat uneins: Gehören Sardellen ins Caesar-Dressing – oder nicht?