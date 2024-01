Drucken

Vorlesen Hauptbild • Shoura Zehetner-Hashemi ist Geschäftsführerin bei Amnesty International Österreich. • Jana Madzigon

Diese abscheuliche, infame und bis ins Detail durchdachte Niedertracht ist nichts für zart Besaitete. Und schon gar nichts für Menschen mit Migrationshintergrund, die ihren Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden haben. Die innerlich nicht gefestigt genug sind, um mit dieser Form der Ablehnung klarzukommen, um auszublenden, dass sie wegen ihrer Herkunft niemals als gleichberechtigte Bürger angesehen werden – egal, wie erfolgreich sie in ihrem Beruf sind und wie gut sie Deutsch sprechen.

Die bekannt gewordenen Pläne sehen nämlich unter anderem einen „Anpassungsdruck“ vor, der – erzeugt durch Gesetze mit ausgrenzender Absicht – nach und nach so hoch ist, dass sogar deutsche bzw. österreichische Staatsbürger mit Migrationshintergrund von sich aus das Land verlassen, weil der Alltag für sie unerträglich wird. Und zwar dann, wenn sie „nicht assimiliert“ sind.

Alles unter dem Motto „Remigration“ und „Rückabwicklung der Ansiedlung von Ausländern“. An dem Treffen in Potsdam sollen auch Vertreter der in Teilen rechtsextremen deutschen Partei AfD teilgenommen haben. Das dort präsentierte Konzept der „Remigration“ stammt vom rechtsextremen Österreicher Martin Sellner von der Identitären Bewegung.

Demokratiefeindliche Fantasien, die seit Tagen Proteste von Hunderttausenden Menschen nach sich ziehen, die in großen deutschen Städten auf die Straße gehen – auch in Wien ist für Freitag eine Demo geplant.

Diese Fantasien sorgen aber auch für massive Verunsicherung und Verstörung bei Personen mit Migrationshintergrund. Nicht nur, aber insbesondere unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Angst vor Ausweisung haben oder ihre Perspektive in Ländern wie Deutschland und Österreich infrage stellen, weil sie mit dieser Dimension von Hass noch nie konfrontiert waren.

„Die Presse“ sprach mit fünf Männern und Frauen mit Migrationshintergrund, die sich beruflich wie privat intensiv mit Rassismus und Alltagsdiskriminierung beschäftigen und eine Anlaufstelle für jüngere Menschen aus ihren Communitys sind. Sie schildern, wie es ihnen selbst ergangen ist, als sie vom Treffen in Potsdam erfahren haben, wie sie die gegenwärtige Stimmung in der Bevölkerung wahrnehmen und welche Reaktion sie sich von der Politik sowie Zivilgesellschaft erwarten.