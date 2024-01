Ö1 wird ab 5. Februar anders klingen

Man will stärker als tagesbegleitendes Radioprogramm wirken, werktags wird man sich unterschiedlichen Themen widmen. Und auch gänzlich neue Formate soll es geben. Was sich bei Ö1 ändert im Überblick.

Dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Ö1 steht eine Reform bevor. Ab 5. Februar sollen Zuhörerinnen und Zuhörer ein neues Programm serviert bekommen. Dieses bringt eine begleitende Tagesmoderation von 9 bis 18 Uhr, es wird also jeweils eine Moderatorin oder ein Moderator durch den Tag führen. Eine neue Sendeleiste ab 16.05 Uhr für bessere Struktur sorgen. Je nach Werktag ist sie einem anderen Themenbereich gewidmet: Wissenschaft („Science Arena“), Literatur („Tonspuren“), Religion und Ethik („Im Fokus“), Gesundheit („Am Puls“) sowie Talk („Im Gespräch“). Details folgen weiter unten im Text.

Um und in „Punkt eins“, der Gesprächs- und Anrufsendung, widmet man sich dann nur mehr „Wissensthemen“, statt wie bisher ein sehr weites Feld an Themen zu bedienen. Gegen 23 Uhr bekommt Zeitgenössisches einen Platz mittels neuem Format: „Sound Art“. Dort geht es um Musik, Lyrik und Kunst. So will man den Ö1-Charakter als Info- und Kultursender, aber auch als Tagesbegleiter stärken, heißt es in einer Aussendung. Programminhalte sollen außerdem auch die Jüngeren ansprechen. Ein Jugendsender will man aber nicht werden, betont Senderchefin Silvia Lahner gegenüber dem „Standard“.

Gebündelte Magazine

Angekündigt wurde die Schemareform bereits Anfang Dezember. Damals versicherte ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher, dass „prominente Stimmen“ die Live-Moderation übernehmen werden. Die werktägliche Themenleiste (ab 16.05 Uhr) am Nachmittag stellt keine Überraschung dar. An Montagen soll in der „Science Arena“ – ein „Labor für diskursive Experimente“ – Platz für aktuelle philosophisch-wissenschaftliche Diskurse sein. Der Dienstag ist für Literatur in Form der „Tonspuren“ reserviert. Dabei sollen künftig auch in loser Folge unter dem Label „Unterwegs mit“ zwei Autorinnen oder Autoren aufeinandertreffen, um über das Schreiben, das Leben und den Erfolg zu diskutieren. Ein Fokus liegt auf junger österreichischer Literatur.

„Im Fokus“, das sich mit Themen aus den Bereichen Religion und Ethik befasst, steht am Mittwoch am Programm. Gesundheitsinformation bietet mit „Am Puls“ der Donnerstag. Die Sendung soll in direktem Kontakt mit dem Publikum auch Anlaufstelle für Gesundheitsfragen sein. Der Freitag wartet mit dem Erstausstrahlungstermin von „Im Gespräch“ auf. Vorangestellt ist der Themenleiste um 15.55 Uhr das Format „Betrifft: Geschichte“.

Mehr Klarheit soll auch eine Bündelung der Ö1-Newsmagazine bringen. So ist das Medienmagazin „#doublecheck“ künftig am ersten Donnerstag im Monat nach dem „Ö1 Abendjournal“ zu hören. Am letzten Donnerstag im Monat nimmt das Wirtschaftsmagazin „Saldo“ diesen Sendeplatz ein. „Klartext“ soll als flexibles Talkformat in dieser Leiste öfters vorkommen. Das „Europajournal“ am Freitag bleibt unverändert.

Spätnachts und sonntags

Spätnachts bietet die „Ö1 Nachtmusik“ montags bis samstags von 1.03 Uhr bis 6 Uhr exklusive Ö1-Konzertmitschnitte und Klassik-Mitschnitte anderer Rundfunkstationen der European Broadcasting Union (EBU), es folgt der neuen Schiene „Sound Art“. Von Montag bis Donnerstag wird von 10.05 Uhr bis 11 Uhr in „Ausgewählt“ von Kammermusik bis A capella Musik im Kontext ihrer Zeit präsentiert. In „Vorgestellt“ gibt es von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 11.57 Uhr Aktuelles aus der Klassikwelt zu hören.

Wer wissen will, was den Sender Ö1 aktuell bewegt, sollte sonntags um 18.15 Uhr bis 19 Uhr einschalten, wenn künftig das Diskursformat „Ö1 Hinterzimmer“ läuft. Dabei sind ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Gespräch eingeladen, das sich um Themen dreht, die Ö1 in den diversen Formaten beschäftigt. Im Anschluss sind österreichische Musikerinnen und Musiker zu Gast (19.05 Uhr bis 19.45 Uhr). Neu ist auch „Supernova“ (19.45 Uhr bis 21.30 Uhr), ein Format zeitgenössischer Konzertmitschnitte – von Uraufführungen großer Orchesterwerke über neue Kammermusik bis hin zu Improvisationsgigs und Festivalmitschnitte.

Die „Ö1 Jazznacht“ wechselt von Sonntag auf Samstag nach dem „Opernabend“ ab 22.05 im Programm. „Contra“ am Samstag, die Kabarettsendung läuft jetzt am Samstag um 19.05 Uhr sowie am Sonntag (statt wie bisher um 19.05) um 21.30 nach „Supernova“.

Menschen, alt und jung

Einmal monatlich (Sonntag 14.05 Uhr) gibt es „Menschenbilder mittendrin“, wobei Mari Lang Menschen porträtiert, die mitten in ihrem Leben stehen oder am Anfang ihrer Karriere. Die neue Serie soll eine Brücke zu den „Menschenbildern“ schlagen, die Geschichten der älteren Generation dokumentieren.

Hochwertige Ö1-Inhalte sollen zunehmend für die Online-Nutzung – etwa in Form von Podcasts – aufbereitet werden. Verabschieden muss sich das Publikum von „Rudi, der Radiohund“, der wird pensioniert. Mit dem neuen ORF-Kinderkanal sei klar, wo Kinderangebote zu finden seien, begründete Thurnher die Entscheidung im Dezember. (APA/red.)