Kirchen-Präsenz bei Demo gegen Rechtsextremismus

Die Unterstützung ist nicht so groß und prominent wie beim Lichtermeer 1993. Damals hielt Kardinal Franz König auf dem Wiener Heldenplatz eine Rede. Aber es gibt doch Kirchen-Präsenz bei der Demo gegen Rechtsextremismus am Freitag Abend. Der Chef des Dachverbands der katholischen Laienorganisationen Katholische Aktion, Ferdinand Kaineder, kündigt sein Kommen an. Unterstützung kommt auch von der Caritas.

Die Caritas Wien und die Katholische Aktion Österreich (KAÖ) unterstützen die für Freitag angekündigten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Rassismus vor dem Parlament in Wien und am Landhausplatz in Innsbruck. „Als Caritas unterstützen wir jede Initiative, die sich gegen eine Politik der Spaltung einsetzt“ betonte der Wiener Caritasdirektor Klaus Schwertner.

„Es ist wichtig, dass sich alle Kräfte, die für die liberale Demokratie in Österreich einstehen, bündeln“, sagte KAÖ-Präsident Ferdinand Kaineder. Schwertner sehe es als „ermutigendes Zeichen“, dass in Deutschland zuletzt mehrere hunderttausend Menschen „gegen menschenverachtende Politik und gegen autoritäres Gedankengut auf die Straße gegangen sind“.

„Wahl-Abstimmung über Extreme droht“

Es sei nun ein wichtiges Signal, „ein solches Zeichen auch in Österreich zu setzen“, zeigte sich der Caritasdirektor der Erzdiözese Wien überzeugt. „Wir stehen am Beginn eines Superwahljahres. In zahlreichen Ländern und auch auf EU-Ebene stehen heuer Wahlen an und sie drohen zu einer Abstimmung über Extreme zu werden“, so Schwertner.

Auch die Katholische Aktion unterstützt die Kundgebungen, er selbst werde an der Demo in Wien teilnehmen, kündigte KAÖ-Präsident Ferdinand Kaineder an. Er hoffe auf eine rege Teilnahme, denn: „Die Katholische Aktion steht voll hinter diesem wichtigen Anliegen“.

Auch Orden beteiligt

Seitens der katholischen Ordensgemeinschaften hat P. Franz Helm, Koordinator für die Europa-Zone der Steyler Missionare (SVD), seine Teilnahme an der Demo in Wien angekündigt. Die Tiroler Ordensfrau Sr. Notburga Maringele wird sich in Innsbruck an der Demonstration unter dem Motto „aufstehen gegen rechts - Tirol für Demokratie und Vielfalt“ beteiligen. Die Provinzrätin der Tertiarschwestern von Hall, war bereits 2021 durch eine Protestaktion gegen Abschiebungen von drei Schülerinnen nach Georgien und Armenien bekannt geworden.

Reaktion auf Deutschland

Die Demonstrationen in Österreich sind eine Reaktion auf die Kundgebungen in vielen deutschen Städten am Wochenende, an denen sich nach den Enthüllungen über ein Treffen mutmaßlicher Rechtsextremisten mit Unternehmern und AfD-Politikern hunderttausenden Menschen beteiligt hatten. Seitens der Kirchen und Religionsgemeinschaften wurden die Demonstrationen breit unterstützt.

So nahm etwa der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing an einer Kundgebung gegen Rassismus in Limburg teil. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, sagte bei der Demo in Hamburg: „Christlicher Glaube und völkisches Denken passen nicht zusammen, genauso wenig wie Kreuz und Hakenkreuz!“.