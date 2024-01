Shiffrin in Cortina-Abfahrt schwer gestürzt

Ein weiter Sprung in Cortina hatte für Mikaela Shiffrin fatale Folgen.

Ein weiter Sprung in Cortina hatte für Mikaela Shiffrin fatale Folgen. GEPA pictures / Mario Buehner-weinrauch

Mikaela Shiffrin kam in der Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo am Freitag schwer zu Sturz.

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat sich nach einem Sturz bei der ersten Weltcup-Abfahrt der Frauen im italienischen Cortina am Freitag offenbar verletzt. Wie auf TV-Bildern zu sehen war, humpelte die US-Amerikanerin nach ihrem Ausfall offensichtlich am linken Bein verletzt auf ihre Skistöcke gestützt von der Piste. Shiffrin musste davor erstversorgt werden. Die Weltcup-Gesamtführende war noch vor der zweiten Zwischenzeit nach einer Welle zu Sturz gekommen und ins Netz eingeschlagen.

Shiffrin führt aktuell im Gesamtweltcup. Mit der Slowakin Petra Vlhova, musste eine Anwärterin auf die große Kristallkugel ihre Saison aufgrund einer Verletzung unlängst beenden.