Ryanair investiert 100 Millionen Euro in Flughafen Triest

Der Billigfluganbieter wird Triest unter anderem mit Paris, Sevilla, Krakau und

Brindisi verbinden.

Der irische Billigflieger Ryanair investiert in den Flughafen Triest. 100 Millionen Euro gibt Ryanair für den Airport „Ronchi dei legionari“ aus. Dies ist einer neuen Ryanair-Maschine des Typs Boeing 737-8200 zu verdanken, die ab April auf 16 Routen verkehren wird, fünf davon neu, teilte der Billigcarrier mit. Ryanair wird Triest unter anderem mit den Städten Paris, Sevilla, Krakau und Brindisi verbinden. Damit soll 2024 die Zahl der Passagiere auf 1,3 Millionen steigen.

Ryanair will in den nächsten fünf Jahren um zehn Prozent pro Jahr in Italien wachsen. CEO Michael O ́Leary hat um ein Treffen mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni gebeten, um Ryanairs Wachstumspläne in Italien vorzustellen, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung „Sole 24 ore“ am Freitag.

Ryanair in Italien voraus

Ryanair ist in Italien mit 17 Stützpunkten präsent und mit 56 Millionen Passagieren die stärkste Fluggesellschaft des Landes. 2024 rechnet die Airline, die Schwelle von 60 Millionen Passagieren zu übertreffen.

Ryanair wäre am Erwerb von Slots auf Flughäfen interessiert, welche die ITA Airways im Zuge des Zusammenschlusses mit der deutschen AUA-Mutter Lufthansa möglicherweise aufgeben müsste, sagte O'Leary am Dienstag bei der Vorstellung neuer Flugverbindungen von den römischen Flughäfen Fiumicino und Ciampino. Ryanair nimmt sieben neue Strecken von Rom auf. Dafür sollen 200 Millionen Euro investiert und 60 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, kündigte O ́Leary an. (APA)