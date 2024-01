Arthrose: Ein Gelpolster soll die Knie schützen

Millionen von Menschen leiden an einer schmerzhaften Abnützung der Gelenke. Neue Materialien zur Knorpelregeneration direkt im Gelenk könnten Schmerzen lindern und Operationen in Zukunft überflüssig machen.

Manchmal läuft es nicht mehr wie geschmiert. ­In unseren Gelenken schützt eine Knorpelschicht die Knochen vor direkter Reibung. Wird der Knorpel jedoch durch Abnützung oder starke Belastung geschädigt, reiben die Knochen direkt aneinander, es kommt es zu Schmerzen. Im schlimmsten Fall muss das Gelenk ersetzt werden. Denn der Knorpel ist nicht durchblutet und kann sich kaum regenerieren, ist er einmal abgenutzt, bleibt der Schaden meist dauerhaft.

Das Krankheitsbild, auch Arthrose genannt, trifft Millionen von Menschen in höherem Alter: Ab dem 60. Lebensjahr sind gut die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer betroffen. Viele davon leiden täglich unter Schmerzen in den Knien oder Hüften und müssen sich schlussendlich einer Operation unterziehen, bei der eine Prothese eingesetzt wird. Das wäre zu verhindern, könnte man den fehlenden Knorpel direkt im Gelenk ersetzen. Genau dazu forscht Forough Rasouli, Doktorandin am Zentrum für Regenerative Medizin der Donau Universität Krems. Im Team von Stefan Nehrer untersucht sie, wie sich menschliche Knorpel durch sogenannte bioinspirierte Hydrogele ersetzen lassen.

Material aus dem 3-D-Drucker

Dabei wird ein Gel aus knorpelähnlichen Materialien hergestellt und mit lebenden menschlichen Knorpelzellen, sogenannten Chondrozyten, versetzt. „Dieses Gel kann dann entweder direkt ins Gelenk injiziert oder mittels 3-D-Drucker für Biomaterialien in eine beliebige Form gebracht werden“, erklärt die Forscherin. Das neue Material kann so exakt passend in die Knorpel-Fehlstelle im Gelenk eingefügt werden und den Defekt beheben.

»Wir imitieren die mechanischen Verhältnisse im natürlichen

Gelenk, also zum Beispiel den rhythmischen Druck, der entsteht, wenn man läuft, geht oder steht.« Forough Rasouli, Donau Universität Krems

Bevor das neue Gel jedoch am Menschen eingesetzt wird, testen die Forscher es an Schweinegelenken, die den menschlichen sehr ähnlich sind. Ein kleiner Bohrkern wird aus dem Schweineknochen entnommen und der Knorpel dann absichtlich verletzt, um ihn schließlich mit dem Hydrogel zu reparieren. „Wir füllen das kleine Loch mit Hydrogel und geben ihn für einige Wochen in einen Bioreaktor“, erklärt Rasouli. Dort wird er wie im Gelenk von Flüssigkeit umspült. Gleichzeitig üben die Forscher regelmäßig mechanischen Druck auf den Knochen aus, wie es auch im Knie passiert – und zwar in verschiedenen Frequenzen. „Wir imitieren die mechanischen Verhältnisse im natürlichen Gelenk, also zum Beispiel den rhythmischen Druck, der entsteht, wenn man läuft, geht oder steht“, sagt die Forscherin.

Nach einigen Wochen wird überprüft, ob sich das Hydrogel und die Chondrozyten in den Knorpel integriert haben. Und tatsächlich: Es lässt sich eine Regeneration des Gelenks beobachten, wie die Forscherinnen und Forscher der Uni Krems sowie weitere Forschungsgruppen weltweit nachweisen konnten. Das neue Hydrogel könnte somit in naher Zukunft auch am Menschen erprobt werden und einer Vielzahl von Patienten helfen.

Praxisfokus wurde belohnt

Das überzeugte auch das Jurorenteam des Tecnet Accent Innovation Award, der Mitte vergangener Woche zum vierten Mal an der Donau Universität Krems vergeben wurde und bei dem Rasouli mit ihrem Projekt den ersten Preis errang. Gesponsert wird der Preis vom Risikokapitalfonds Tecnet und dem Gründerzentrum des Landes Niederösterreich. Er soll Nachwuchsforscherinnen und -forschern aufzeigen, dass aus ihren Projekten auch Unternehmen mit marktreifen Produkten und Dienstleistungen entstehen können.