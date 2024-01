Maiskeimöl und Kokosöl als Basis für Kunststoff

Speiseöl könnte bald nicht nur beim Backen, Braten und Frittieren unerlässlich sein: Ein Grazer Forschungsteam arbeitet an Verfahren, um aus Bestandteilen von Maiskeimöl nachhaltigen Kunststoff – etwa für Verpackungen – herzustellen. Mit Erfolg.

Forschungsteams aus aller Welt tüfteln an der „Kunststoff-Revolution“ – und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich suchen nach Lösungen, um die Herstellung von ökologisch nachhaltigem Plastik für unterschiedliche Verwendungszwecke voranzutreiben. Eine Gruppe von Chemikerinnen und Chemikern der Universität Graz hat nun eine Möglichkeit gefunden, um der Erzeugung von optimalem Kunststoff für Verpackungen aus Biomasse statt aus Erdöl einen wichtigen Schritt näher zu kommen.

Eines ihrer Ausgangsmaterialien: Maiskeimöl, so wie man es aus der Küche vom Backen, Braten oder Frittieren kennt. „Ziel ist die Entwicklung von sogenanntem Bioplastik, also von Kunststoffen, die aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden, deren Herstellungsverfahren sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen, und die vollständig biologisch abbaubar sind“, sagt Forschungsgruppenleiter Wolfgang Kroutil.

Fettsäure bekannt aus Kokosöl

Das an der Mur entwickelte Verfahren, an dem als Industriepartner das Start-up Enzyan Biocatalysis aus Graz, das Unternehmen Bisy aus Gleisdorf und die belgische Firma B4Plastics beteiligt sind, wurde in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Green Chemistry publiziert.

„Dass man solche biologischen Kunststoffe aus unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel aus Polymilchsäure, herstellen kann, ist bereits bekannt“, schildert Kroutil. „Allerdings weisen diese Kunststoffe einige nicht ideale Eigenschaften auf. Insbesondere geht es darum, die Stabilität besser steuern zu können: Das Material soll sich abbauen, aber natürlich erst nach Ende der geplanten Nutzungszeit. Wir haben daher nach Alternativen gesucht und entdeckt, dass sich bestimmte aus Kohlenstoffatomen bestehende Fettsäuren sehr gut eignen.“

Diese Fettsäuren kommen vor allem in Kokosöl vor. Allerdings ist dieses ähnlich wie Palmöl wegen der Rahmenbedingungen seiner Gewinnung und aufgrund langer Transportwege nicht unumstritten. „In nicht ganz so großen Mengen findet man die Fettsäuren aber auch in Maiskeimöl“, sagt Kroutil.

Wie aus Fett Plastik wird

Doktorandin Klara Bangert ist wesentlich an den Forschungen beteiligt. „Die Chemie kannte bisher keine Lösungen, um aus solchen Fettsäuren Plastikbauteile zu machen“, umreißt sie die Herausforderung. Dieser Durchbruch sei nun gelungen.

Mithilfe eines speziellen Enzyms, das aus einem Bakterium gewonnen wurde, schafften es die Forscherinnen und Forscher, chemische Reaktionen in Gang zu setzen, die die einzelnen Moleküle der Fettsäuren modifizieren, sodass man diese miteinander verbinden kann. Auf diese Weise lässt sich Kunststoff herstellen. „Der Prozess ist rein biologisch, und dazu braucht man noch Wasserstoffperoxid, wie es unter anderem zum Blondieren von Haaren verwendet wird, als Oxidationsmittel“, erklärt Bangert. „Das Einzige, was nach dem Verfahren übrig bleibt, ist Wasser.“

Im Labor sei es bereits gelungen, solche Biokunststoffbausteine im Grammbereich zu erzeugen, sagt Kroutil. Bangert hält sich derzeit beim Industriepartner in Belgien auf und versucht zu zeigen, dass eine Herstellung auch in größerem Maßstab möglich ist. „Dafür benötigen wir bessere Enzyme, die es noch zu entdecken gilt“, gibt die Forscherin einen Ausblick auf die weiteren Schritte.

Abfallmenge reduzieren

Mit ihrem Projekt beteiligen sich die Forschenden der Universität Graz an dem EU-weiten Forschungsprogramm „Biobased Value Circle“, bei dem es um die Entwicklung von Prozessen zur Umwandlung von Biomasse in umweltschonende Produkte geht. Damit soll schließlich der Übergang von einer Produktion, die vorwiegend fossile Rohstoffe nutzt, zu einer biobasierten Kreislaufwirtschaft erleichtert werden.

»Das Material soll sich abbauen, aber natürlich erst nach Ende der

geplanten Nutzungszeit.« Wolfgang Kroutil, Chemiker, Uni Graz

Der weitgehende Ersatz von herkömmlichen Kunststoffen durch Bioplastik wäre ein wichtiger Faktor: Weltweit werden derzeit rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr hergestellt. Allein in Österreich fallen jedes Jahr knapp eine Million Tonnen an Kunststoffabfall an. Nur ein geringer Teil wird recycelt, der Großteil verbrannt. Plastik, das nicht nur aus erneuerbaren Ressourcen stammt, sondern auch vollständig biologisch abbaubar ist, kann dazu beitragen, die Abfallmenge zu reduzieren.