Kolonialflair, Kaffeeduft und Karibikzauber

Wunderschöne Städte mit einzigartigem Flair, geheimnisvolle archäologische Stätten, zauberhafte

Landschaften und außergewöhnliche Kulinarik erwarten Sie auf dieser besonderen Reise.



Was sind Ihre Sinneseindrücke, wenn Sie an Kolumbien denken? Bestimmt haben Sie den Duft frisch gerösteten Kaffees in der Nase, würden am liebsten sofort Ihre Hüften zu heißen Salsa-Rhythmen schwingen und spüren förmlich die erfrischende Brise der Karibik mit ihren weißen, von Kokospalmen gesäumten Traumstränden. Dieses fantastische Reiseziel birgt in den voller Lebensenergie strahlenden Metropolen, seiner vielfältigen Landschaft und den uralten archäologischen Stätten die Geheimnisse mystischer Kultur, traditionellen Kaffee-Anbaus und echter Lebensfreude. Dazu kommen Farben, Gerüche und Aromen der kolumbianischen Küche, die sich in exotischen Geschmacksexplosionen entfalten. Erleben Sie all dies und noch viel mehr auf dieser eindrucksvollen Rundreise: Viva Colombia!

Reiseverlauf

Tag 1: Ihre Reise startet mit dem Flug von Wien nach Bogotá.

Tag 2: Der Tag beginnt mit einem Besuch des Paloquemao-Marktes. Im Anschluss fahren Sie nach Zipaquirá, das ehemalige Zentrum der Salzgewinnung der Muisca, wo Sie die dreischiffige Salzkathedrale besichtigen. Am Nachmittag sind sie wieder in Bogotá und lernen das historische Zentrum „La Candelaria“ kennen. Koloniale, in Pastellfarben gestrichene Häuser schmücken diesen Stadtteil. Ein Besuch des Goldmuseums steht auch auf dem Programm. Es beherbergt die weltweit wichtigste Sammlung präkolumbianischer Goldkunstwerke. Mit der Seilbahn geht es dann auf den Berg Monserrate, wo Sie den Panoramablick über die Stadt und die Anden genießen. Das Abendessen wird Ihnen im originellsten und bekanntesten Restaurant Kolumbiens, dem „Andres – Carne de Res D.C.“, serviert.

Tag 3: Durch die Hochebenen der Anden geht es in Richtung Norden in die Provinz von Boyaca. Ihr Ziel ist Villa de Leyva, das zu den schönsten Kolonialdörfern Südamerikas zählt, einst ein Rückzugsort für Künstler und Mönche. Sie spazieren über den „Plaza Mayor“, gesäumt von Restaurants, Kolonialhäusern, Kirchen, Museen, Souvenirläden, Cafés und historischen Denkmälern. Nach dem Besuch im Kloster del Santo Ecce Homo und dem archäologischen Museum El Infiernito kehren Sie zum Abendessen ein im Restaurant „Mercado Municipal“. Hier wird der mexikanischen Tradition des Grillofens gefolgt.

Im „Eje Cafetero“, dem sogenannten Kaffee-Dreieck, wächst auf den Farmen der weltberühmte, milde, kolumbianische Kaffee. Shutterstock

Tag 4: Nach dem Frühstück kehren Sie nach Bogotá zurück und fliegen in die Kaffeezone. Die Vulkanböden in der hügeligen Landschaft sind bedeckt mit Kaffeeplantagen, die entweder weiß blühen oder durch die Vielzahl an Kaffeebohnen rot leuchten. Während einer Kaffeetour erfahren Sie alles über den Anbau und erhalten einen Einblick in den Prozess der Kaffeetrocknung und -röstung. Und natürlich genießen Sie auch eine Tasse Kaffee.

Tag 5: Nach dem Frühstück fahren Sie durch die zauberhafte Landschaft der Kaffeezone in das Valle del Cocora, leicht zu erkennen an den Wachspalmen, die bis zu 60 Meter hinaufragen. Während eines Besuchs in Salento lernen Sie das Wurfspiel Tejo kennen – neben Fußball der beliebteste Sport in Kolumbien.

Tag 6: Weiter geht es in südlicher Richtung. Sie besuchen die 400-jährige Stadt Buga im Valle del Cauca. Sie ist eine der ältesten Kolumbiens und wurde laut Historikern vier Mal gegründet, jeweils an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten.

Tag 7: Sie führen Ihre Reise in das kleine Dorf Silvia fort. Dort besuchen Sie den berühmten Markt. Jeden Dienstag, wenn sich die Guambiano in ihren traditionellen Trachten, „Anacos“ genannt, dort treffen, leuchtet das Dorf in prachtvollen Farben und strahlt voller Energie. Anschließend fahren Sie weiter nach Popayán, wo Sie übernachten.

Tag 8: Popayán wird aufgrund der weißen Mauern der Häuser, Gebäude und verschiedener Kirchen in der Altstadt auch die „weiße Stadt“ genannt. Sie besitzt eines der schönsten historischen Zentren Ko­lumbiens. Im Jahr 2009 wurden Popayáns Feierlichkeiten der Osterwoche von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Nach der Stadtbesichtigung fahren Sie über die Andenkette nach San Agustín. Schon lang bevor die Europäer hier landeten, zogen die geschwungenen Hügel von San Agustín eine bis heute mysteriöse Gemeinschaft von Menschen an, die hier ihre Toten bestatteten und sie mit herrlichen Statuen ehrten. Die archäologische Fundstätte San Agustín ist bis heute noch ein mysteriöses und unerforschtes Phänomen aus der Zeit zwischen 500 vor und 1000 nach Christus. Mehr als 300 Figuren schmücken die Wälder und Felsen um San Agustín.

Auf 1600 Metern liegt das Dorf San Agustín mit seinen enigmatischen Statuen einer geheimnisumwobenen präkolumbianischen Kultur. Shutterstock

Tag 9: Den Vormittag verbringen Sie im archäologischen Park San Agustín und lassen sich von der Schönheit der Statuen beeindrucken. Am Nachmittag fahren Sie zu einer weiteren archäologischen Fundstätte: „Alto de los Ídolos“. Dieses zeremonielle Zentrum einer großen Siedlung zählt ebenfalls zum Unesco-Weltkulturerbe. Auf dem Weg zurück nach San Agustín legen Sie noch einen Stopp ein, um den etwa 180 m hohen Wasserfall „Salto de Mortiño“ zu bewundern.

Tag 10: Heute stehen weitere archäologische Stätten auf dem Programm: El Tablon – mit beeindruckenden monolithischen Sta­tuen – La Chaquira – mit in Fels geschlagenen Reliefs – und Purtal – mit seinen Skulpturen, die Teil eines Zeremonienhügels sind.

Tag 11: Sie fliegen nach Santa Marta an die Karibikküste, die älteste Stadt Südamerikas.

Tag 12: Heute unternehmen Sie einen Ganztagesausflug zum Tayrona-Nationalpark, einer der schönsten und abwechslungsreichsten Küstenabschnitte der Karibik: Buchten mit schäumendem Wellengang wechseln sich ab mit weißen Stränden an ruhiger See. Dichtbewachsene Berge und die Ausläufer der Sierra Nevada prägen das Landschaftsbild.

Im Tayrona-Nationalpark erstreckt sich der dichte Dschungel bis an die feinen Sandstrände der Karibikküste. Shutterstock

Tag 13: Sie fahren heute nach Cartagena, der wohl schönsten Kolonialstadt an der Karibikküste. Das historische Zentrum imponiert mit kolonialen Herrenhäusern und deren hölzernen Balkonen. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Stadtrundgang, der vom Bolivar-Park zum „Museo del Oro“ und dem Kloster und die Kirche von „San Pedro Claver“ führt.

Tag 14: Sie setzen die Tour durch Cartagena fort und fahren zum Kloster La Popa, das auf dem höchsten Berg der Stadt liegt. Weiter fahren Sie zum Fort San Felipe, dessen Festung das Bild der Stadt beherrscht. Am Nachmittag genießen Sie eine Rumprobe in El Arsenal: The Rum Box.

Tag 15: Bummeln Sie nochmals durch die wunderschöne Altstadt, bevor es am Nachmittag von Cartagena per Flug nach Bogotà geht. Hier besuchen Sie am Flughafen noch das bekannte Restaurant Andres Paradero und genießen ein kolumbianisches Abschiedsessen, bevor Sie in den Flieger nach Wien steigen.

Tag 16: Ankunft in Wien.

Reisetermin & Preis p. P. 14. 08. – 29. 08. 2024

Doppelzimmer 5790 Euro

Einzelzimmer 6690 Euro

Inkludierte Leistungen Flug mit Lufthansa ab/bis Wien via Frankfurt nach Bogotá

Inlandsflüge Bogotá – Armenia, Neiva – Bogotá – Santa Marta, Cartagena – Bogotá

14 Nächte in ausgewählten Boutiquehotels und Haciendas inkl. Frühstück

5 Mittag- und 10 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Alle Transfers im klimatisierten Bus

Durchgehende örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Reiseführer Kolumbien pro Zimmer

Highlights Ihrer Reise Koloniale Prachtstädte Cartagena und Villa de Leyva

Kaffeezone mit atemberaubenden Landschaften

Mystische Steinskulpturen in San Agustín

Präkolumbianische Goldkunstwerke

Wochenmarkt in Silvia

„Weiße Stadt“ Popayán

Karibikflair und weiße Traumstrände

Kulinarischer Streifzug