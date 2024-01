Mann tötet offenbar seine pflegebedürftige Frau in Tirol

Der 78-Jährige erstickte die 72-Jährige. Im Anschluss beging er Suizid.

Ein 78-jähriger Österreicher hat offenbar am Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal seine pflegebedürftige, 72-jährige Frau erstickt. Im Anschluss beging er Suizid. Dies teilte das Landeskriminalamt am Freitag mit. Die beiden Toten wurden von den gemeinsamen Kindern Freitagfrüh aufgefunden, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts, Gert Hofmann.

Weitere Erhebungen in dem Fall waren im Gange. So würden unter anderem noch Spurensicherungen in der Wohnung sowie Befragungen des näheren Umfelds der Eheleute durchgeführt. (APA)